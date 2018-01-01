Волинянин показав, як відбувалися збори резервістів у 80-х роках





Фотограф із Рожища Микола Катеринюк опублікував фотографії, котрі зробив сам під час зборів резервістів на Яворівському полігоні у 1980-му році -



За його словами, фото зроблені на фотоапарат «Смена 8».



Микола розповідає, що спочатку його призвали до Володимира-Волинського, а через тиждень відправили на полігон, разом з іншими волинянами. Також туди везли й боєприпаси.



Резервісти жили у наметах та проходили навчання із стрільби, під час яких були задіяні авіація і танки. Також усім видали автомати.



За словами фотографа, збори організували, коли почались «заворушки» в Польші восени 1980-го року.



«Я думаю, тоді призивались не тільки з Волині, тому що хотіли ввести війська в Польщу. А війська - це не тільки волинські резервісти. Це, мабуть, тоді, як Польша не схотіла тримати комуністичний напрямок», – зазначив Микола Катеринюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рожищенський фотограф опублікував фото зборів резервістів, які відбулись 38 років тому на Яворівському полігоніФотограф із Рожища Микола Катеринюк опублікував фотографії, котрі зробив сам під час зборів резервістів на Яворівському полігоні у 1980-му році - пише Район.Рожище.За його словами, фото зроблені на фотоапарат «Смена 8».Микола розповідає, що спочатку його призвали до Володимира-Волинського, а через тиждень відправили на полігон, разом з іншими волинянами. Також туди везли й боєприпаси.Резервісти жили у наметах та проходили навчання із стрільби, під час яких були задіяні авіація і танки. Також усім видали автомати.За словами фотографа, збори організували, коли почались «заворушки» в Польші восени 1980-го року.«Я думаю, тоді призивались не тільки з Волині, тому що хотіли ввести війська в Польщу. А війська - це не тільки волинські резервісти. Це, мабуть, тоді, як Польша не схотіла тримати комуністичний напрямок», – зазначив Микола Катеринюк.

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