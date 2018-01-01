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Волинянин показав, як відбувалися збори резервістів у 80-х роках

Волинянин показав, як відбувалися збори резервістів у 80-х роках
Рожищенський фотограф опублікував фото зборів резервістів, які відбулись 38 років тому на Яворівському полігоні

Фотограф із Рожища Микола Катеринюк опублікував фотографії, котрі зробив сам під час зборів резервістів на Яворівському полігоні у 1980-му році - пише Район.Рожище.

За його словами, фото зроблені на фотоапарат «Смена 8».

Микола розповідає, що спочатку його призвали до Володимира-Волинського, а через тиждень відправили на полігон, разом з іншими волинянами. Також туди везли й боєприпаси.

Резервісти жили у наметах та проходили навчання із стрільби, під час яких були задіяні авіація і танки. Також усім видали автомати.

За словами фотографа, збори організували, коли почались «заворушки» в Польші восени 1980-го року.

«Я думаю, тоді призивались не тільки з Волині, тому що хотіли ввести війська в Польщу. А війська - це не тільки волинські резервісти. Це, мабуть, тоді, як Польша не схотіла тримати комуністичний напрямок», – зазначив Микола Катеринюк.

Волинянин показав, як відбувалися збори резервістів у 80-х роках
Волинянин показав, як відбувалися збори резервістів у 80-х роках
Волинянин показав, як відбувалися збори резервістів у 80-х роках

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Теги: резервісти, історія
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