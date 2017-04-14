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На Волині скорочується кількість населення

На Волині скорочується кількість населення
Упродовж січня–вересня кількість жителів на Волині зменшилась на 1772 особи.

Обласне статуправління інформує, що обсяг природного скорочення у порівнянні з відповідним періодом 2017року збільшився на 483 особи - повідомляє "Волинь".

Кількість живонароджених у січні–вересні становила 8625 дітей, померлих – 10142 особи.


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Теги: населення
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