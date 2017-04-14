На Волині скорочується кількість населення





Обласне статуправління інформує, що обсяг природного скорочення у порівнянні з відповідним періодом 2017року збільшився на 483 особи -



Кількість живонароджених у січні–вересні становила 8625 дітей, померлих – 10142 особи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж січня–вересня кількість жителів на Волині зменшилась на 1772 особи.Обласне статуправління інформує, що обсяг природного скорочення у порівнянні з відповідним періодом 2017року збільшився на 483 особи - повідомляє "Волинь".Кількість живонароджених у січні–вересні становила 8625 дітей, померлих – 10142 особи.

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