На Волині скорочується кількість населення
Сьогодні, 12:15
Упродовж січня–вересня кількість жителів на Волині зменшилась на 1772 особи.
Обласне статуправління інформує, що обсяг природного скорочення у порівнянні з відповідним періодом 2017року збільшився на 483 особи - повідомляє "Волинь".
Кількість живонароджених у січні–вересні становила 8625 дітей, померлих – 10142 особи.
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Обласне статуправління інформує, що обсяг природного скорочення у порівнянні з відповідним періодом 2017року збільшився на 483 особи - повідомляє "Волинь".
Кількість живонароджених у січні–вересні становила 8625 дітей, померлих – 10142 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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