Правоохоронці провели обшуки у двох кандидатів на посади голів ОТГ на Волині

Правоохоронці провели обшуки у будинках кандидатів на посади голівГіркополонківської ОТГта Підгайцівської ОТГПро це стало відомо Громадянській мережі ОПОРА у п’ятницю, 7 грудня.Обшуки у будинках кандидатів проводили правоохоронці з Управління захисту економіки на підставі ухвали суду, про що ОПОРІ розповіли кандидати на посади голів Гіркополонківської ОТГ Вадим Веремчук (самовисування) та Підгайцівської ОТГ Валентин Приходько («Українське об’єднання патріотів – УКРОП»). Зауважимо, що кандидати є чинними депутатом та головою Луцької районної ради відповідно.Кандидати розповіли, що пов’язують цю ситуацію із виборчим процесом. Зокрема, Вадим Веремчук повідомив, що в ухвалі на обшук йдеться про розгляд справи щодо службових осіб комунального підприємства «Луцьке». У ході допитів по цій справі один зі свідків розповів, що у січні 2018 року у закладі почув розмову Веремчука, Приходька та директора згаданого КП «Луцьке», із якої зрозумів, що Луцька районна рада виділила бюджетні кошти, які в подальшому присвоять через фіктивні документи.«Є свідомий громадянин, який у січні почув розмову в одному закладі, як ми нібито домовлялися присвоїти кошти. Із січня до листопада він дрімав, чи спав. Але як тільки Веремчук і Приходько зареєструвалися кандидатами на посади сільських голів, він вирішив піти в поліцію і дати свідчення. Найцікавіше, що інформація публічна: на сайті районної ради можна подивитися – ні в січні 2018 року, ні в лютому, а лише наприкінці березня в Луцькій районній раді була перша сесія. До того ні сесії, ні бюджетної комісії, ні розподілу коштів не було. Взяли пов’язали нас зі справою КП «Луцьке», ніби хтось почув, що ми хочемо присвоїти якісь гроші і провели обшуки. Я думаю, якби ми не балотувалися, то свідомий громадянин ще б досі «спав» би і ні в яку поліцію не потрапив», - розповів Вадим Веремчук.Окрім того, Веремчук наголосив на тому, що за будь-яке рішення щодо виділення коштів у районній раді голосують 34 депутати, і з них лише він із Приходьком балотуються на голів ОТГ «проти провладних кандидатів», і саме їх стосувалися обшуки.Валентин Приходько розповів, що обшук проводили у його будинку та прибудинкових територіях. Однак, нічого не вилучили – ні паперів, ні флеш-носіїв. Кандидат зауважив, що пов’язує цей випадок із тим, що він висунув свою кандидатуру на посаду очільника громади.«Пов’язую це з виборами, бо не думаю, що свідомий громадянин чекав би 10 місяців, щоб потім заговорити – він би заговорив весною чи влітку. Тут він починає говорити лише після того, як реєструються кандидати на посаду сільських голів в ТВК, лише після цього починають робити якісь рухи. Я думаю, що це відбулося із метою залякування», - розповів Валентин Приходько.Зауважимо, що прес-служба прокуратури повідомила, що прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у низці розслідуваних слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області кримінальних проваджень за фактами розтрати коштів службовими особами Комунального підприємства «Луцьке» (засновник – Луцька районна рада), які розпочали у минулому та поточному роках.«Наразі перевіряються відомості, здобуті Управлінням захисту економіки в області, про причетність до протиправних схем розкрадання бюджетних коштів керівників органів місцевого самоврядування. Для цього проводиться комплекс слідчих дій. Прокуратура області заперечує наявність політичного підтексту у кримінальних провадженнях і надалі залишатиметься поза політикою», - йдеться у повідомленні.