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У «Промені» виступлять Вар’яти*

У «Промені» виступлять Вар’яти*
14 лютого у Промені Сергій Притула презентуватиме нову програму «ВАР’ЯТИ-ШОУ».

Це не просто талановиті гумористи і співочі актори, кожна репліка і навіть жест яких миттєво викликають хвилю сміху у залі, вони - справжні улюбленці публіки. За вісім років існування «ВАР’ЯТИ-ШОУ» всім довели, що україномовний гумор - це гумор найвищого ґатунку.

Це завжди абсолютні аншлаги, абсолютний захват глядачів і бажання, щоб ці години щастя і гумору не закінчувалися ніколи. «ВАР’ЯТИ-ШОУ» - це гумористичне шоу, яке треба бачити всією сім’єю. У ньому немає політики і нецензурщини, майже всі жарти взяті з життя, з тих кумедних ситуацій, у які ми потрапляємо у побуті та стосунках.

Саме тому, що близькі кожному, вони одразу знаходять шлях до серця всіх глядачів. Порадуйте своїх близьких найкращим новорічним подарунком і в жодному разі не забудьте про себе.

Купуйте квитки на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.

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Теги: Притула, Промінь
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