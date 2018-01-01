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У Multiplex – новий смак попкорну*

У Multiplex – новий смак попкорну*
У кінотеатрі Multiplex, що у РЦ «Промінь» з’явився новий смак попкорну – крабовий.

Вже з початку грудня гості можуть скуштувати не лише солений, сирний, супер-сирний, вишневий, карамельний, солена карамель, а й крабовий.

Кінотеатр запрошує глядачів на нові прем’єри зі смачний крабовим попкорном.

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Теги: Промінь, попкорн
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