У Multiplex новий смак попкорну*





Вже з початку грудня гості можуть скуштувати не лише солений, сирний, супер-сирний, вишневий, карамельний, солена карамель, а й крабовий.



Кінотеатр запрошує глядачів на нові прем’єри зі смачний крабовим попкорном.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кінотеатрі Multiplex, що у РЦ «Промінь» з’явився новий смак попкорну – крабовий.Вже з початку грудня гості можуть скуштувати не лише солений, сирний, супер-сирний, вишневий, карамельний, солена карамель, а й крабовий.Кінотеатр запрошує глядачів на нові прем’єри зі смачний крабовим попкорном.

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