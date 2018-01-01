У Multiplex новий смак попкорну*
Сьогодні, 16:23
У кінотеатрі Multiplex, що у РЦ «Промінь» з’явився новий смак попкорну – крабовий.
Вже з початку грудня гості можуть скуштувати не лише солений, сирний, супер-сирний, вишневий, карамельний, солена карамель, а й крабовий.
Кінотеатр запрошує глядачів на нові прем’єри зі смачний крабовим попкорном.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вже з початку грудня гості можуть скуштувати не лише солений, сирний, супер-сирний, вишневий, карамельний, солена карамель, а й крабовий.
Кінотеатр запрошує глядачів на нові прем’єри зі смачний крабовим попкорном.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Multiplex новий смак попкорну*
Сьогодні, 16:23
На Волині повісився чоловік
Сьогодні, 16:00
«Церква покличе – підемо»: Митрополит Луцький і Волинський про очолення помісної церкви
Сьогодні, 15:57
На Волині згорів дотла продовольчий магазин. ФОТО
Сьогодні, 15:16
Медіа