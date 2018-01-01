На Волині сільським лікарям куплять службові авто





Про це повідомив голова РДА Андрій Линдюк -



За його словами, за президентською ініціативою реформування сільської медицини, за кошти державного бюджету КП «Маневицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» оголосило тендер на закупівлю службового автомобіля для медичних працівників, що працюють у сільській місцевості, на базі легкового автомобіля марки RENAULT.



Для сільських лікарів Маневицького району наразі передбачено 2 таких автомобілі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Маневиччині для сільських лікарів куплять два службових автомобілі.Про це повідомив голова РДА Андрій Линдюк - повідомляє "Волинь".За його словами, за президентською ініціативою реформування сільської медицини, за кошти державного бюджету КП «Маневицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» оголосило тендер на закупівлю службового автомобіля для медичних працівників, що працюють у сільській місцевості, на базі легкового автомобіля марки RENAULT.Для сільських лікарів Маневицького району наразі передбачено 2 таких автомобілі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію