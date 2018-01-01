На Волині сільським лікарям куплять службові авто
Сьогодні, 13:26
На Маневиччині для сільських лікарів куплять два службових автомобілі.
Про це повідомив голова РДА Андрій Линдюк - повідомляє "Волинь".
За його словами, за президентською ініціативою реформування сільської медицини, за кошти державного бюджету КП «Маневицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» оголосило тендер на закупівлю службового автомобіля для медичних працівників, що працюють у сільській місцевості, на базі легкового автомобіля марки RENAULT.
Для сільських лікарів Маневицького району наразі передбачено 2 таких автомобілі.
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Про це повідомив голова РДА Андрій Линдюк - повідомляє "Волинь".
За його словами, за президентською ініціативою реформування сільської медицини, за кошти державного бюджету КП «Маневицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» оголосило тендер на закупівлю службового автомобіля для медичних працівників, що працюють у сільській місцевості, на базі легкового автомобіля марки RENAULT.
Для сільських лікарів Маневицького району наразі передбачено 2 таких автомобілі.
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