Луцьк у Книзі рекордів України: у місті зафіксували найбільшу воскову свічку
Сьогодні, 13:51
В обласному центрі Влині представники Книги рекордів України зафіксували новий рекорд – найбільшу в Україні цільнолитну воскову свічку.
Подія відбулася у неділю, 9 грудня, під час медового свята "Братської свічі", - повідомляє Конкурет з посиланням на телеканал UA:Волинь.
Зокрема дипломом за встановлення рекорду України – виготовлення в авторському виконанні першої і найбільшої суцільної свічки в Україні, вилитої з бджолиного воску, – нагородили голову Братства бджолярів землі Волинської "Ройовий стан" Володимира Дмитрука, його заступник Антона Шотіка.
Свічка заввишки 1 метр 83 сантиментри, діаметр внизу – 24 сантиментри, діаметр зверху – 0,80 сантиментрів, вага – 80 кілограмів.
На Театральному майдані впродовж дня триваме ярмарок оздоровчих продуктів бджільництва. Лучани і гості міста зможуть скуштувати і протестувати, спробувати і придбати різні сорти меду, медові смаколики, лікувальні продукти, медову косметику, віск і вироби з нього.
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Подія відбулася у неділю, 9 грудня, під час медового свята "Братської свічі", - повідомляє Конкурет з посиланням на телеканал UA:Волинь.
Зокрема дипломом за встановлення рекорду України – виготовлення в авторському виконанні першої і найбільшої суцільної свічки в Україні, вилитої з бджолиного воску, – нагородили голову Братства бджолярів землі Волинської "Ройовий стан" Володимира Дмитрука, його заступник Антона Шотіка.
Свічка заввишки 1 метр 83 сантиментри, діаметр внизу – 24 сантиментри, діаметр зверху – 0,80 сантиментрів, вага – 80 кілограмів.
На Театральному майдані впродовж дня триваме ярмарок оздоровчих продуктів бджільництва. Лучани і гості міста зможуть скуштувати і протестувати, спробувати і придбати різні сорти меду, медові смаколики, лікувальні продукти, медову косметику, віск і вироби з нього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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