Луцьк у Книзі рекордів України: у місті зафіксували найбільшу воскову свічку





Подія відбулася у неділю, 9 грудня, під час медового свята "Братської свічі", -



Зокрема дипломом за встановлення рекорду України – виготовлення в авторському виконанні першої і найбільшої суцільної свічки в Україні, вилитої з бджолиного воску, – нагородили голову Братства бджолярів землі Волинської "Ройовий стан" Володимира Дмитрука, його заступник Антона Шотіка.



Свічка заввишки 1 метр 83 сантиментри, діаметр внизу – 24 сантиментри, діаметр зверху – 0,80 сантиментрів, вага – 80 кілограмів.



На Театральному майдані впродовж дня триваме ярмарок оздоровчих продуктів бджільництва. Лучани і гості міста зможуть скуштувати і протестувати, спробувати і придбати різні сорти меду, медові смаколики, лікувальні продукти, медову косметику, віск і вироби з нього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Влині представники Книги рекордів України зафіксували новий рекорд – найбільшу в Україні цільнолитну воскову свічку.Подія відбулася у неділю, 9 грудня, під час медового свята "Братської свічі", - повідомляє Конкурет з посиланням на телеканал UA:Волинь.Зокрема дипломом за встановлення рекорду України – виготовлення в авторському виконанні першої і найбільшої суцільної свічки в Україні, вилитої з бджолиного воску, – нагородили голову Братства бджолярів землі Волинської "Ройовий стан" Володимира Дмитрука, його заступник Антона Шотіка.Свічка заввишки 1 метр 83 сантиментри, діаметр внизу – 24 сантиментри, діаметр зверху – 0,80 сантиментрів, вага – 80 кілограмів.На Театральному майдані впродовж дня триваме ярмарок оздоровчих продуктів бджільництва. Лучани і гості міста зможуть скуштувати і протестувати, спробувати і придбати різні сорти меду, медові смаколики, лікувальні продукти, медову косметику, віск і вироби з нього.

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