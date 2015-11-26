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Луцьк у Книзі рекордів України: у місті зафіксували найбільшу воскову свічку

Луцьк у Книзі рекордів України: у місті зафіксували найбільшу воскову свічку
В обласному центрі Влині представники Книги рекордів України зафіксували новий рекорд – найбільшу в Україні цільнолитну воскову свічку.

Подія відбулася у неділю, 9 грудня, під час медового свята "Братської свічі", - повідомляє Конкурет з посиланням на телеканал UA:Волинь.

Зокрема дипломом за встановлення рекорду України – виготовлення в авторському виконанні першої і найбільшої суцільної свічки в Україні, вилитої з бджолиного воску, – нагородили голову Братства бджолярів землі Волинської "Ройовий стан" Володимира Дмитрука, його заступник Антона Шотіка.

Свічка заввишки 1 метр 83 сантиментри, діаметр внизу – 24 сантиментри, діаметр зверху – 0,80 сантиментрів, вага – 80 кілограмів.

На Театральному майдані впродовж дня триваме ярмарок оздоровчих продуктів бджільництва. Лучани і гості міста зможуть скуштувати і протестувати, спробувати і придбати різні сорти меду, медові смаколики, лікувальні продукти, медову косметику, віск і вироби з нього.

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Теги: воскова свічка, рекорд, Книга рекордів
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