Під Луцьком мікроавтобус злетів у кювет
Сьогодні, 13:59
На автошляху Луцьк – Рівне у селі Струмівка білий бус злетів у кювет.
ДТП трапилася в неділю, 9 грудня, - повідомляє інтернет-видання «Волинь24».
Мікроавтобус рухався у напрямку Рівного. Після кафе «Білочка» перед поворотом у село Гаразджа він злетів з дороги.
На місці працює патрульна поліція. Прибув евакуатор.
Деталі – згодом.
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ДТП трапилася в неділю, 9 грудня, - повідомляє інтернет-видання «Волинь24».
Мікроавтобус рухався у напрямку Рівного. Після кафе «Білочка» перед поворотом у село Гаразджа він злетів з дороги.
На місці працює патрульна поліція. Прибув евакуатор.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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