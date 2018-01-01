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Під Луцьком мікроавтобус злетів у кювет

Під Луцьком мікроавтобус злетів у кювет
На автошляху Луцьк – Рівне у селі Струмівка білий бус злетів у кювет.

ДТП трапилася в неділю, 9 грудня, - повідомляє інтернет-видання «Волинь24».

Мікроавтобус рухався у напрямку Рівного. Після кафе «Білочка» перед поворотом у село Гаразджа він злетів з дороги.

На місці працює патрульна поліція. Прибув евакуатор.

Деталі – згодом.


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Теги: Стркмівка, ДТП
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