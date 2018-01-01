Під Луцьком мікроавтобус злетів у кювет





ДТП трапилася в неділю, 9 грудня, -



Мікроавтобус рухався у напрямку Рівного. Після кафе «Білочка» перед поворотом у село Гаразджа він злетів з дороги.



На місці працює патрульна поліція. Прибув евакуатор.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автошляху Луцьк – Рівне у селі Струмівка білий бус злетів у кювет.ДТП трапилася в неділю, 9 грудня, - повідомляє інтернет-видання «Волинь24».Мікроавтобус рухався у напрямку Рівного. Після кафе «Білочка» перед поворотом у село Гаразджа він злетів з дороги.На місці працює патрульна поліція. Прибув евакуатор.Деталі – згодом.

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