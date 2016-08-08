Повідомили, скільки мільйонів волиняни сплатили за комуналку у 2018 році





Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області -



На кінець жовтня 2018 року волиняни заборгували 363,0 млн. грн за постачання природного газу, 53,7 млн. грн – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 27,6 млн. грн – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 25,2 млн. грн – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 6,9 млн. грн – за вивезення побутових відходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У січні–жовтні 2018 року населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, враховуючи погашення боргів попередніх років (без врахування електроенергії), 1119,5 млн. грн. Рівень сплати становив 92,1 % до нарахованої суми.Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області - пише Волинь Online.На кінець жовтня 2018 року волиняни заборгували 363,0 млн. грн за постачання природного газу, 53,7 млн. грн – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 27,6 млн. грн – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 25,2 млн. грн – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 6,9 млн. грн – за вивезення побутових відходів.

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