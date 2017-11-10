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На Волині згорів дотла продовольчий магазин. ФОТО

На Волині згорів дотла продовольчий магазин. ФОТО
В селі Підманове Волинської області згорів магазин.

Загорання сталося надвечір у п'ятницю, 7 грудня - повідомляє Район.in.ua з посиланням на Шацький районний сектор управління ДСНС України у Волинській області.

Вогонь рятувальники загасили, проте дах і торговельна зала, де реалізовувалися продукти харчування, одяг, побутова хімія тощо, повністю згоріли.

Попередня причина загорання – коротке замикання.

Вогонь рятувальники загасили, проте дах і торговельна зала, де реалізовувалися продукти харчування, одяг, побутова хімія тощо, повністю згоріли.

Попередня причина загорання – коротке замикання.

На Волині згорів дотла продовольчий магазин. ФОТО

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Теги: магазин, пожежа
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