На Волині згорів дотла продовольчий магазин. ФОТО





Загорання сталося надвечір у п'ятницю, 7 грудня -



Вогонь рятувальники загасили, проте дах і торговельна зала, де реалізовувалися продукти харчування, одяг, побутова хімія тощо, повністю згоріли.



Попередня причина загорання – коротке замикання.



Вогонь рятувальники загасили, проте дах і торговельна зала, де реалізовувалися продукти харчування, одяг, побутова хімія тощо, повністю згоріли.



Попередня причина загорання – коротке замикання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Підманове Волинської області згорів магазин.Загорання сталося надвечір у п'ятницю, 7 грудня - повідомляє Район.in.ua з посиланням на Шацький районний сектор управління ДСНС України у Волинській області.Вогонь рятувальники загасили, проте дах і торговельна зала, де реалізовувалися продукти харчування, одяг, побутова хімія тощо, повністю згоріли.Попередня причина загорання – коротке замикання.Вогонь рятувальники загасили, проте дах і торговельна зала, де реалізовувалися продукти харчування, одяг, побутова хімія тощо, повністю згоріли.Попередня причина загорання – коротке замикання.

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