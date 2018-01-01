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«Церква покличе – підемо»: Митрополит Луцький і Волинський про очолення помісної церкви

«Церква покличе – підемо»: Митрополит Луцький і Волинський про очолення помісної церкви
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розповів, що ще не визначився, чи готовий очолити Єдину помісну церкву, проте, у випадку обрання, від предстоятельсьва не відмовитсья.

Про це він розповів в інтерв’ю інтернет-виданню «Главком».

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Київський патріархат після отримання томосу висуватиме кандидатуру патріарха Філарета (Денисенка) на посаду предстоятеля автокефальної Православної церкви в Україні.

Разом з тим, митрополита Єпіфанія та митрополита Михаїла називають одними із найбільш вірогідних кандидатів на предстоятельство у новій церкві.

«Заяви про моє предстоятельство – це лише вислови спостерігачів, аналітиків про те хто фаворит, а хто – ні. Я давно обрав спосіб виконувати рішення церкви. Церква покличе – підемо (на предстоятельство), а якщо не покличе – не підемо. У нас у церкві немає самовисунення і тому сказати чи готовий я, чи ні – не можу. Спочатку від архієреїв має бути висунення кандидатур. А коли тебе обирають, тільки тоді ти наприкінці кажеш, чи готовий, чи робиш самовідвід. Як я можу сказати чи я готовий, якщо мене можуть не висунути?» - зазначив Михаїл.

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Теги: помісна церква, митрополит
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