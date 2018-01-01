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Волинь не освоїла всі кошти, виділені на ремонт доріг

Волинь не освоїла всі кошти, виділені на ремонт доріг
Волинь використала 86% коштів Дорожнього фонду на ремонт шляхів місцевого значення.

Волинська область посіла 11 місце серед областей, які повністю використали кошти - повідомляє ВолиньUA з посиланням на Міністерство інфраструктури.

Лише Хмельницька область станом на 30 листопада повністю використала усі гроші, призначенні для ремонту доріг.

Понад 90% освоїла Вінницька, Чернігівська, Запорізька, Харківська, Львівська та Дніпропетровська області. У Київській області використали 76% фінансування.

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Найгірші результати продемонстрували Луганська, Одеська, Тернопільська та Миколаївська області.

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Теги: дороги, гроші
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