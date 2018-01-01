Волинь не освоїла всі кошти, виділені на ремонт доріг
Сьогодні, 20:20
Волинь використала 86% коштів Дорожнього фонду на ремонт шляхів місцевого значення.
Волинська область посіла 11 місце серед областей, які повністю використали кошти - повідомляє ВолиньUA з посиланням на Міністерство інфраструктури.
Лише Хмельницька область станом на 30 листопада повністю використала усі гроші, призначенні для ремонту доріг.
Понад 90% освоїла Вінницька, Чернігівська, Запорізька, Харківська, Львівська та Дніпропетровська області. У Київській області використали 76% фінансування.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У селі на Волині асфальт кладуть просто на сніг
Найгірші результати продемонстрували Луганська, Одеська, Тернопільська та Миколаївська області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Волинська область посіла 11 місце серед областей, які повністю використали кошти - повідомляє ВолиньUA з посиланням на Міністерство інфраструктури.
Лише Хмельницька область станом на 30 листопада повністю використала усі гроші, призначенні для ремонту доріг.
Понад 90% освоїла Вінницька, Чернігівська, Запорізька, Харківська, Львівська та Дніпропетровська області. У Київській області використали 76% фінансування.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У селі на Волині асфальт кладуть просто на сніг
Найгірші результати продемонстрували Луганська, Одеська, Тернопільська та Миколаївська області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Жителі Ковельського району зможуть безплатно пройти флюорографію
Сьогодні, 21:20
Волинь не освоїла всі кошти, виділені на ремонт доріг
Сьогодні, 20:20
Медіа