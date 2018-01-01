Волинь не освоїла всі кошти, виділені на ремонт доріг





Волинська область посіла 11 місце серед областей, які повністю використали кошти -



Лише Хмельницька область станом на 30 листопада повністю використала усі гроші, призначенні для ремонту доріг.



Понад 90% освоїла Вінницька, Чернігівська, Запорізька, Харківська, Львівська та Дніпропетровська області. У Київській області використали 76% фінансування.



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Найгірші результати продемонстрували Луганська, Одеська, Тернопільська та Миколаївська області.

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