У Луцьку дітей навчали вести бізнес, аби переконати їх не емігрувати з країни





Проекту проводиться вже вдруге -



«Ідея створення такої школи виникла тому, що за соціологічними опитуваннями 50% молоді хоче емігрувати з України. І це - непокоїть», - зазначила керівник ГO «Переселенці Криму та Донбасу» (Луцьк) та керівник проекту Аза Голощапова.



Саме тому організатори хочуть навчити дітей вести бізнес та заробляти гроші в Україні.



Проект триватиме чотири місяці. У ньому беруть участь підлітки віком від 12 до 15 років. У ігровій формі заняття проводитимуться один раз на тиждень. Також організовуватимуться екскурсії на підприємства.



Після закінчення навчання діти захищатимуть свої бізнес-проекти.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинська обласна бібліотеці для юнацтва розпочала роботу бізнес-школа для підлітків «Енергія змін».Проекту проводиться вже вдруге - повідомляє телеканал UA: Волинь.«Ідея створення такої школи виникла тому, що за соціологічними опитуваннями 50% молоді хоче емігрувати з України. І це - непокоїть», - зазначила керівник ГO «Переселенці Криму та Донбасу» (Луцьк) та керівник проекту Аза Голощапова.Саме тому організатори хочуть навчити дітей вести бізнес та заробляти гроші в Україні.Проект триватиме чотири місяці. У ньому беруть участь підлітки віком від 12 до 15 років. У ігровій формі заняття проводитимуться один раз на тиждень. Також організовуватимуться екскурсії на підприємства.Після закінчення навчання діти захищатимуть свої бізнес-проекти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію