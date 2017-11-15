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У Луцьку дітей навчали вести бізнес, аби переконати їх не емігрувати з країни

У Луцьку дітей навчали вести бізнес, аби переконати їх не емігрувати з країни
У Волинська обласна бібліотеці для юнацтва розпочала роботу бізнес-школа для підлітків «Енергія змін».

Проекту проводиться вже вдруге - повідомляє телеканал UA: Волинь.

«Ідея створення такої школи виникла тому, що за соціологічними опитуваннями 50% молоді хоче емігрувати з України. І це - непокоїть», - зазначила керівник ГO «Переселенці Криму та Донбасу» (Луцьк) та керівник проекту Аза Голощапова.

Саме тому організатори хочуть навчити дітей вести бізнес та заробляти гроші в Україні.

Проект триватиме чотири місяці. У ньому беруть участь підлітки віком від 12 до 15 років. У ігровій формі заняття проводитимуться один раз на тиждень. Також організовуватимуться екскурсії на підприємства.

Після закінчення навчання діти захищатимуть свої бізнес-проекти.



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Теги: діти, навчання, еміграця
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