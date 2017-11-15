У Луцьку дітей навчали вести бізнес, аби переконати їх не емігрувати з країни
Сьогодні, 16:53
У Волинська обласна бібліотеці для юнацтва розпочала роботу бізнес-школа для підлітків «Енергія змін».
Проекту проводиться вже вдруге - повідомляє телеканал UA: Волинь.
«Ідея створення такої школи виникла тому, що за соціологічними опитуваннями 50% молоді хоче емігрувати з України. І це - непокоїть», - зазначила керівник ГO «Переселенці Криму та Донбасу» (Луцьк) та керівник проекту Аза Голощапова.
Саме тому організатори хочуть навчити дітей вести бізнес та заробляти гроші в Україні.
Проект триватиме чотири місяці. У ньому беруть участь підлітки віком від 12 до 15 років. У ігровій формі заняття проводитимуться один раз на тиждень. Також організовуватимуться екскурсії на підприємства.
Після закінчення навчання діти захищатимуть свої бізнес-проекти.
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Проекту проводиться вже вдруге - повідомляє телеканал UA: Волинь.
«Ідея створення такої школи виникла тому, що за соціологічними опитуваннями 50% молоді хоче емігрувати з України. І це - непокоїть», - зазначила керівник ГO «Переселенці Криму та Донбасу» (Луцьк) та керівник проекту Аза Голощапова.
Саме тому організатори хочуть навчити дітей вести бізнес та заробляти гроші в Україні.
Проект триватиме чотири місяці. У ньому беруть участь підлітки віком від 12 до 15 років. У ігровій формі заняття проводитимуться один раз на тиждень. Також організовуватимуться екскурсії на підприємства.
Після закінчення навчання діти захищатимуть свої бізнес-проекти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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