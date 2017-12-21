Ковель виділить близько 8 мільйонів на будівництво стадіону
Сьогодні, 17:30
У рамках проекту «Транснаціональні центри діалогу культур» у Ковелі на базі стадіону «Локомотив», з’явиться новий спортивний об’єкт.
адже кошторисна вартість об’єкта — 88 млн гривень, - повідомляють на сайті Ковельської міської ради.
Місто отримало європейські гроші — це майже мільйон євро, але їх буде недостатньо.
Свою допомогу і підтримку пообіцяв народний депутат Степан Івахів. Він лобіюватиме це питання на державному рівні.
Але разом з тим і місто внесе свою дольову участь у будівництво. У проект бюджету на 2019 рік, включили видатки у сумі 7 млн 600 тис.грн на будівництво стадіону.
На реалізацію будівництва місто має два роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
адже кошторисна вартість об’єкта — 88 млн гривень, - повідомляють на сайті Ковельської міської ради.
Місто отримало європейські гроші — це майже мільйон євро, але їх буде недостатньо.
Свою допомогу і підтримку пообіцяв народний депутат Степан Івахів. Він лобіюватиме це питання на державному рівні.
Але разом з тим і місто внесе свою дольову участь у будівництво. У проект бюджету на 2019 рік, включили видатки у сумі 7 млн 600 тис.грн на будівництво стадіону.
На реалізацію будівництва місто має два роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцьк чарівний: неймовірні світлини вечірнього міста
Сьогодні, 18:01
На Волині провели гендерний аналіз кандидатів в ОТГ
Сьогодні, 17:50
Ковель виділить близько 8 мільйонів на будівництво стадіону
Сьогодні, 17:30
У Multiplex новий смак попкорну*
Сьогодні, 16:23
Медіа