Ковель виділить близько 8 мільйонів на будівництво стадіону





адже кошторисна вартість об’єкта — 88 млн гривень, -



Місто отримало європейські гроші — це майже мільйон євро, але їх буде недостатньо.

Свою допомогу і підтримку пообіцяв народний депутат Степан Івахів. Він лобіюватиме це питання на державному рівні.



Але разом з тим і місто внесе свою дольову участь у будівництво. У проект бюджету на 2019 рік, включили видатки у сумі 7 млн 600 тис.грн на будівництво стадіону.



На реалізацію будівництва місто має два роки.







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