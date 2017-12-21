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Ковель виділить близько 8 мільйонів на будівництво стадіону

Ковель виділить близько 8 мільйонів на будівництво стадіону
У рамках проекту «Транснаціональні центри діалогу культур» у Ковелі на базі стадіону «Локомотив», з’явиться новий спортивний об’єкт.

адже кошторисна вартість об’єкта — 88 млн гривень, - повідомляють на сайті Ковельської міської ради.

Місто отримало європейські гроші — це майже мільйон євро, але їх буде недостатньо.
Свою допомогу і підтримку пообіцяв народний депутат Степан Івахів. Він лобіюватиме це питання на державному рівні.

Але разом з тим і місто внесе свою дольову участь у будівництво. У проект бюджету на 2019 рік, включили видатки у сумі 7 млн 600 тис.грн на будівництво стадіону.

На реалізацію будівництва місто має два роки.



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Теги: Ковель, стадіон, бюджет
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