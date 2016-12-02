На Волині провели гендерний аналіз кандидатів в ОТГ

У 9 громадах на Волині взяти участь у перших виборах виявили бажання 665 чоловіків (59%) та 467 жінок (41%), ще 5 жінок (16%) та 27 (84%) чоловіків змагатимуться за крісла голів громад.Розподіл претендентів на посади голів та депутатів місцевих рад ОТГ за гендерною та партійною ознакою проаналізували представники Громадянської мережі ОПОРА.Балотуватися на посади депутатів 9 рад об’єднаних територіальних громад виявили бажання:1) У Ківерцівській міській територіальній громаді – 159 чоловіків (59%) та 112 жінок (41%);2) у Тростянецькій сільській громаді – 50 чоловіків (47%) та 57 жінок (53%);3) у Підгайцівській сільській громаді – 100 чоловіків (72%) та 38 жінок (28%);4) у Гуто-Боровенській сільській громаді – 58 чоловіків (52%) та 54 жінки (48%);5) у Липинській сільській громаді – 81 чоловік (70%) та 35 жінок (30%);6) у Старовижівській селищній громаді – 89 чоловіків (63%) та 53 жінки (37%);7) у Привітненській сільській громаді – 25 чоловіків (38%) та 40 жінок (62%);8) у Війницькій сільській громаді – 35 чоловіків (52%) та 32 жінки (48%);9) у Гіркополонківській сільській громаді – 68 чоловіків (60%) та 46 жінок (40%).Таким чином, серед загальної кількості кандидатів у депутати місцевих рад 59% складають чоловіки, а 41% - жінки.Щодо кандидатів на посади голів 9 громад, то на них претендує 32 особи:- у Ківерцівській міській територіальній громаді – 1 жінка та 5 чоловіків;- у Тростянецькій сільській громаді – 2 чоловіки, у Підгайцівській сільській громаді – 3 чоловіки;- у Гуто-Боровенській сільській громаді - 4 чоловіки, у Липинській сільській громаді – 3 чоловіки;- у Старовижівській селищній громаді – 1 жінка та 4 чоловіки;- у Привітненській сільській громаді – 2 чоловіки;- у Війницькій сільській громаді – 2 жінки та 2 чоловіки;- у Гіркополонківській сільській громаді – 1 жінка та 2 чоловіки.Загалом на посаду очільників громад балотується 16% жінок та 84% чоловіків.