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На Волині провели гендерний аналіз кандидатів в ОТГ

На Волині провели гендерний аналіз кандидатів в ОТГ
У 9 громадах на Волині взяти участь у перших виборах виявили бажання 665 чоловіків (59%) та 467 жінок (41%), ще 5 жінок (16%) та 27 (84%) чоловіків змагатимуться за крісла голів громад.

Розподіл претендентів на посади голів та депутатів місцевих рад ОТГ за гендерною та партійною ознакою проаналізували представники Громадянської мережі ОПОРА.

Балотуватися на посади депутатів 9 рад об’єднаних територіальних громад виявили бажання:

1) У Ківерцівській міській територіальній громаді – 159 чоловіків (59%) та 112 жінок (41%);
2) у Тростянецькій сільській громаді – 50 чоловіків (47%) та 57 жінок (53%);
3) у Підгайцівській сільській громаді – 100 чоловіків (72%) та 38 жінок (28%);
4) у Гуто-Боровенській сільській громаді – 58 чоловіків (52%) та 54 жінки (48%);
5) у Липинській сільській громаді – 81 чоловік (70%) та 35 жінок (30%);
6) у Старовижівській селищній громаді – 89 чоловіків (63%) та 53 жінки (37%);
7) у Привітненській сільській громаді – 25 чоловіків (38%) та 40 жінок (62%);
8) у Війницькій сільській громаді – 35 чоловіків (52%) та 32 жінки (48%);
9) у Гіркополонківській сільській громаді – 68 чоловіків (60%) та 46 жінок (40%).
Таким чином, серед загальної кількості кандидатів у депутати місцевих рад 59% складають чоловіки, а 41% - жінки.

Щодо кандидатів на посади голів 9 громад, то на них претендує 32 особи:

- у Ківерцівській міській територіальній громаді – 1 жінка та 5 чоловіків;
- у Тростянецькій сільській громаді – 2 чоловіки, у Підгайцівській сільській громаді – 3 чоловіки;
- у Гуто-Боровенській сільській громаді - 4 чоловіки, у Липинській сільській громаді – 3 чоловіки;
- у Старовижівській селищній громаді – 1 жінка та 4 чоловіки;
- у Привітненській сільській громаді – 2 чоловіки;
- у Війницькій сільській громаді – 2 жінки та 2 чоловіки;
- у Гіркополонківській сільській громаді – 1 жінка та 2 чоловіки.

Загалом на посаду очільників громад балотується 16% жінок та 84% чоловіків.

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Теги: гендер, вибори, жінки
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