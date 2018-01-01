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Митрополит Михаїл вважає, що тільки 20% волинян ототожнюють себе з УПЦ МП

Митрополит Михаїл вважає, що тільки 20% волинян ототожнюють себе з УПЦ МП
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл стверджує, що близько 20% волинян ототожнюють себе з Московським патріархатом.

Про це він розповів в інтерв’ю інтернет-виданню «Главком».

«Якщо говорити про людей, то ототожнюють себе з Київським патріархатом на Волині в межах 60%. В межах 20% людей себе ототожнюють з Московським патріархатом, в межах 20% називають себе просто православними», - розповів Михаїл.

Також він повідомив, що 80% волинських священнослужителів УПЦ МП виступають за об’єднання:

З досвіду свого спілкування з представниками УПЦ МП у нашому регіоні скажу, що 80% священнослужителів за об’єднання, а 20% тих, які кажуть, що ще подивляться, що розберуться, кажуть, що триматимуться «святого православ’я», - зауважив митрополит.

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Теги: Михаїл, Томос, помісна церква
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Коментарі 2
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Міша,навпаки! Негоже брехати в такому сані.Бо виходить,що вся секта КП_брехуни.
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Михайла вигнали з Духовної семінарії в Санкт-Петербурзі. За що - не буду уточняти. Головне, що він, як мала дитина, став проти усього, що з УПЦ (МП). Це не патріотизм; це інфантильність.
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