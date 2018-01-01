Митрополит Михаїл вважає, що тільки 20% волинян ототожнюють себе з УПЦ МП





Про це він



«Якщо говорити про людей, то ототожнюють себе з Київським патріархатом на Волині в межах 60%. В межах 20% людей себе ототожнюють з Московським патріархатом, в межах 20% називають себе просто православними», - розповів Михаїл.



Також він повідомив, що 80% волинських священнослужителів УПЦ МП виступають за об’єднання:



З досвіду свого спілкування з представниками УПЦ МП у нашому регіоні скажу, що 80% священнослужителів за об’єднання, а 20% тих, які кажуть, що ще подивляться, що розберуться, кажуть, що триматимуться «святого православ’я», - зауважив митрополит.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл стверджує, що близько 20% волинян ототожнюють себе з Московським патріархатом.Про це він розповів в інтерв’ю інтернет-виданню «Главком».«Якщо говорити про людей, то ототожнюють себе з Київським патріархатом на Волині в межах 60%. В межах 20% людей себе ототожнюють з Московським патріархатом, в межах 20% називають себе просто православними», - розповів Михаїл.Також він повідомив, що 80% волинських священнослужителів УПЦ МП виступають за об’єднання:З досвіду свого спілкування з представниками УПЦ МП у нашому регіоні скажу, що 80% священнослужителів за об’єднання, а 20% тих, які кажуть, що ще подивляться, що розберуться, кажуть, що триматимуться «святого православ’я», - зауважив митрополит.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію