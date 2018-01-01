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«Дешеве» розмитнення авто: волинян попереджають про шахрайські схеми

«Дешеве» розмитнення авто: волинян попереджають про шахрайські схеми
Волинян, які хочуть розмитнити свій автомобіль, закликають звертатися лише до офіційних митних брокерів.

Про існуючі шахрайські схеми попереджають на сторінці Автомайдану Волині у Facebook.

«Інтернет простір, соціальні мережі переповнені пропозиціями допомогти розмитнити автомобілі посередниками. Чим це загрожує? «Посередики» при звінку називають людям набагато меншу суму розмитнення, ніж озвучують брокерскі компанії. Людина думає, що це дешевше і погоджуються на фіктивну співпрацю та передає кошти наперед за розмитнення «посереднику». Далі цей посередник йде до офіційного брокера і домовляється про початок розмитнення авто за яке вже отримав кошти.
Далі починається найцікавіше. Авто заїжає на огляд на митний пост і поміщається під митний контроль. Але брокерська компанія подає реальні документи і митниця нараховує реальні платежі які в рази більші за ті, які на початку озвучував «посередник». Далі він це озвучує довірливій людині і каже, що митниця перерахувала по швайку і треба доплатити 15.000-20.000грн. Людина не може відмовитися оскільки процес вже не спинити, авто знаходиться під митним контролем», - йдеться у повідомленні.

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Теги: розмитнення, шахрайство
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