Жителі Ковельського району зможуть безплатно пройти флюорографію





Про це повідомляє Ковельське МТМО у Facebook.



Жителі сіл матимуть змогу пройти безкоштовне рентгенологічне обстеження легень за місцем проживання.



Флюорограф працюватиме згідно графіку.





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