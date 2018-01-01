Жителі Ковельського району зможуть безплатно пройти флюорографію
Сьогодні, 21:20
З 10 грудня у лікувальних закладах Ковельського МТМО прцюватиме пересувний флюорограф.
Про це повідомляє Ковельське МТМО у Facebook.
Жителі сіл матимуть змогу пройти безкоштовне рентгенологічне обстеження легень за місцем проживання.
Флюорограф працюватиме згідно графіку.
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Про це повідомляє Ковельське МТМО у Facebook.
Жителі сіл матимуть змогу пройти безкоштовне рентгенологічне обстеження легень за місцем проживання.
Флюорограф працюватиме згідно графіку.
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