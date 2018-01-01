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Жителі Ковельського району зможуть безплатно пройти флюорографію

Жителі Ковельського району зможуть безплатно пройти флюорографію
З 10 грудня у лікувальних закладах Ковельського МТМО прцюватиме пересувний флюорограф.

Про це повідомляє Ковельське МТМО у Facebook.

Жителі сіл матимуть змогу пройти безкоштовне рентгенологічне обстеження легень за місцем проживання.

Флюорограф працюватиме згідно графіку.

Жителі Ковельського району зможуть безплатно пройти флюорографію

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Теги: флюорографія, Ковель
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