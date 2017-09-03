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Луцькі лицарі відмовилися їхати до Росії на змагання. ВІДЕО

Луцькі лицарі відмовилися їхати до Росії на змагання. ВІДЕО
Учасники луцького лицарського клубу «Айна Бера» відмовилися бариту часть у змаганнях в Росії.

Переконують, що вирішили підтримати пропозицію Міністерства молоді і спорту, мовляв, українським спортсменам не рекомендують їздити на спортивні заходи до Російської Федерації, – йдеться в сюжеті 12 каналу.

Проте лицарі й надалі братимуть участь у змаганнях українського, європейського та світового рівня.

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Теги: лицарі, айна бера, змагання, Росія, відмова
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