Луцькі лицарі відмовилися їхати до Росії на змагання. ВІДЕО
Сьогодні, 22:35
Учасники луцького лицарського клубу «Айна Бера» відмовилися бариту часть у змаганнях в Росії.
Переконують, що вирішили підтримати пропозицію Міністерства молоді і спорту, мовляв, українським спортсменам не рекомендують їздити на спортивні заходи до Російської Федерації, – йдеться в сюжеті 12 каналу.
Проте лицарі й надалі братимуть участь у змаганнях українського, європейського та світового рівня.
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Переконують, що вирішили підтримати пропозицію Міністерства молоді і спорту, мовляв, українським спортсменам не рекомендують їздити на спортивні заходи до Російської Федерації, – йдеться в сюжеті 12 каналу.
Проте лицарі й надалі братимуть участь у змаганнях українського, європейського та світового рівня.
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