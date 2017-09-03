Луцькі лицарі відмовилися їхати до Росії на змагання. ВІДЕО





Переконують, що вирішили підтримати пропозицію Міністерства молоді і спорту, мовляв, українським спортсменам не рекомендують їздити на спортивні заходи до Російської Федерації, – йдеться в сюжеті 12 каналу.



Проте лицарі й надалі братимуть участь у змаганнях українського, європейського та світового рівня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учасники луцького лицарського клубу «Айна Бера» відмовилися бариту часть у змаганнях в Росії.Переконують, що вирішили підтримати пропозицію Міністерства молоді і спорту, мовляв, українським спортсменам не рекомендують їздити на спортивні заходи до Російської Федерації, – йдеться в сюжеті 12 каналу.Проте лицарі й надалі братимуть участь у змаганнях українського, європейського та світового рівня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію