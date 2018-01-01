У Рожищі діти затоптали пам'ятний сквер. ФОТО
09 грудень, 23:41
Місцеві школярі витоптали газони скверу «Борцям за волю України».
Про це повідомляє Рожищенська міська рада на своїй сторінці у facebook.
"Нещодавно ми раділи тому, що схили в сквері "Борцям за волю та Незалежність України" гарно зазеленіли. А сьогодні бачимо, потоптані, навіть заїжджанні газони..." – йдеться у дописі.
Надвечір 5 грудня учнів ЗОШ №1 та Топільненської школи помітили на схилах скверу. Школярі з'їжджали з гірки.
"Діти не маленькі, свідомі, бо на зауваження сказали, що про себе нічого не будуть розказувати, бо це їхні персональні дані. Тому було б добре, якби батьки навчали дітей не тільки їхніх прав, а й обов'язків, як мешканців міста" – резюмує автор допису.
Нагадаємо, що впродовж жовтня-листопада працівники підприємства «Парки та сквери міста Луцька» підготували та зачистили ґрунт, засіяли й утрамбували траву відповідно до технологій озеленення та висадили туї.
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Про це повідомляє Рожищенська міська рада на своїй сторінці у facebook.
"Нещодавно ми раділи тому, що схили в сквері "Борцям за волю та Незалежність України" гарно зазеленіли. А сьогодні бачимо, потоптані, навіть заїжджанні газони..." – йдеться у дописі.
Надвечір 5 грудня учнів ЗОШ №1 та Топільненської школи помітили на схилах скверу. Школярі з'їжджали з гірки.
"Діти не маленькі, свідомі, бо на зауваження сказали, що про себе нічого не будуть розказувати, бо це їхні персональні дані. Тому було б добре, якби батьки навчали дітей не тільки їхніх прав, а й обов'язків, як мешканців міста" – резюмує автор допису.
Нагадаємо, що впродовж жовтня-листопада працівники підприємства «Парки та сквери міста Луцька» підготували та зачистили ґрунт, засіяли й утрамбували траву відповідно до технологій озеленення та висадили туї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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