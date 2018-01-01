«Повір у себе»: для діток з особливими потребами в Луцьку влаштували спортивне свято. ФОТО
Сьогодні, 00:29
7 грудня 2018 року КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради» у рамках проведення Всеукраїнських масових спортивних заходів «Ти зможеш, якщо зміг я!» організував спортивне свято «Повір у себе» для дітей з особливими потребами. Захід відбувся на базі КЗ «ЗДО № 28 Компенсуючого типу (спеціальний) для дітей з вадами розвитку» (вул. Даньшина, 4).
Про це повідомляють на сайті Луцькради.
Команди «Капітошки», «Смайлики», «Промінчики» та «Живчики» брали участь у таких естафетах: «Фітбол», «Знайди кульку», «Тунель», «Біг з перешкодами», «Збудуй піраміду». Дітлахи долаючи перешкоди, змагалися у спритності, винахідливості та весело й активно провели час. Усі вони довели, що готові до фізичних випробувань.
Окрім спортивних естафет, організатори підготували веселу руханку, яку із задоволенням вправно виконували всі вихованці дошкільного закладу.
Також учасники і гості свята мали змогу подивитись показові виступи юних талантів. А маленькі солісти та учасники дитячого оркестру подарували всім присутнім приємні враження.
Команди дітей, які брали участь у змаганнях нагородили дипломами та подарунками від КЗ «Луцький МЦФЗН «Спорт для всіх».
Наступне спортивне свято в рамках Всеукраїнської акції «Ти зможеш, якщо зміг я!» комунальний заклад «Спорт для всіх» планує організувати 12 грудня цього року з вихованцями дошкільного навчального закладу № 21 Луцької міської ради (вул. Марка Вовчка, 6).
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Про це повідомляють на сайті Луцькради.
Команди «Капітошки», «Смайлики», «Промінчики» та «Живчики» брали участь у таких естафетах: «Фітбол», «Знайди кульку», «Тунель», «Біг з перешкодами», «Збудуй піраміду». Дітлахи долаючи перешкоди, змагалися у спритності, винахідливості та весело й активно провели час. Усі вони довели, що готові до фізичних випробувань.
Окрім спортивних естафет, організатори підготували веселу руханку, яку із задоволенням вправно виконували всі вихованці дошкільного закладу.
Також учасники і гості свята мали змогу подивитись показові виступи юних талантів. А маленькі солісти та учасники дитячого оркестру подарували всім присутнім приємні враження.
Команди дітей, які брали участь у змаганнях нагородили дипломами та подарунками від КЗ «Луцький МЦФЗН «Спорт для всіх».
Наступне спортивне свято в рамках Всеукраїнської акції «Ти зможеш, якщо зміг я!» комунальний заклад «Спорт для всіх» планує організувати 12 грудня цього року з вихованцями дошкільного навчального закладу № 21 Луцької міської ради (вул. Марка Вовчка, 6).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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