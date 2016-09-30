Начальника райвідділу волинської поліції, якого зловили на хабарі, випустили під заставу. ВІДЕО
Сьогодні, 03:10
Начальника Любешівської поліції Олега Матчука, якого спіймали на хабарі, заплатив 147 тисяч застави. При тому, що його річний дохід становить трохи більше 130 тисяч гривень.
Про це йдеться в сюжеті ТРК «Аверс».
Керівника Любешівської поліції Олега Матчука правоохоронці затримали на хабарі у 1200 доларів 28 листопада цього року.
Як повідомляла прокуратура, правоохоронець вимагав гроші за безперешкодне перевезення територією району бурштину.
Суд відсторонив чоловіка на два місяці від посади. 30 листопада обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Попри те, що заставу сумою 147 тисяч внесли, захист оскаржує рішення першої інстанції про запобіжний захід.
На судове засідання підозрюваний Олег Матчук не з’явився. Зі слів адвоката, його госпіталізували в лікарню.
Нагадаємо, равоохоронець вимагав та одержав понад 2 тисячі доларів неправомірної вигоди за безперешкодне перевезення територією району незаконно видобутого в сусідній області каміння бурштину.
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Про це йдеться в сюжеті ТРК «Аверс».
Керівника Любешівської поліції Олега Матчука правоохоронці затримали на хабарі у 1200 доларів 28 листопада цього року.
Як повідомляла прокуратура, правоохоронець вимагав гроші за безперешкодне перевезення територією району бурштину.
Суд відсторонив чоловіка на два місяці від посади. 30 листопада обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Попри те, що заставу сумою 147 тисяч внесли, захист оскаржує рішення першої інстанції про запобіжний захід.
На судове засідання підозрюваний Олег Матчук не з’явився. Зі слів адвоката, його госпіталізували в лікарню.
Нагадаємо, равоохоронець вимагав та одержав понад 2 тисячі доларів неправомірної вигоди за безперешкодне перевезення територією району незаконно видобутого в сусідній області каміння бурштину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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