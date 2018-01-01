У Луцьку активно рекламують наркотики, - громадські активісти. ФОТО
Сьогодні, 01:19
У Луцьку учасники громадського формування «Національні дружини» замалювали рекламу наркотиків на вулицях міста.
«Останнім часом дегенерати, які шкодять нашому славному місту, розмальовуючи стіни наркорекламою активізувалися. Історичний район старого міста, центр міста, район університету СНУ і т.д. Всі ці місця є густо прохідними та улюбленими для прогулянки не тількі для лучан, а й для гостей нашого міста», — йдеться в повідомленні на сторінці формування в Facebook.
«ГФ Національні Дружини Волині оголошують війну цій раковій пухлині, яка поширюється вулицями! В важкі часи для нашого народу та держави, ми закликаємо всіх свідомих громадян, не допустити баригам отруювати населення!» — заявили в організації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
«Останнім часом дегенерати, які шкодять нашому славному місту, розмальовуючи стіни наркорекламою активізувалися. Історичний район старого міста, центр міста, район університету СНУ і т.д. Всі ці місця є густо прохідними та улюбленими для прогулянки не тількі для лучан, а й для гостей нашого міста», — йдеться в повідомленні на сторінці формування в Facebook.
«ГФ Національні Дружини Волині оголошують війну цій раковій пухлині, яка поширюється вулицями! В важкі часи для нашого народу та держави, ми закликаємо всіх свідомих громадян, не допустити баригам отруювати населення!» — заявили в організації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку активно рекламують наркотики, - громадські активісти. ФОТО
Сьогодні, 01:19
«Повір у себе»: для діток з особливими потребами в Луцьку влаштували спортивне свято. ФОТО
Сьогодні, 00:29
10 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Рожищі діти затоптали пам'ятний сквер. ФОТО
09 грудень, 23:41
Луцькі лицарі відмовилися їхати до Росії на змагання. ВІДЕО
09 грудень, 22:35
Медіа