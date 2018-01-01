У Луцьку активно рекламують наркотики, - громадські активісти. ФОТО

У Луцьку учасники громадського формування «Національні дружини» замалювали рекламу наркотиків на вулицях міста.«Останнім часом дегенерати, які шкодять нашому славному місту, розмальовуючи стіни наркорекламою активізувалися. Історичний район старого міста, центр міста, район університету СНУ і т.д. Всі ці місця є густо прохідними та улюбленими для прогулянки не тількі для лучан, а й для гостей нашого міста», — йдеться в повідомленні на сторінці формування в Facebook.«ГФ Національні Дружини Волині оголошують війну цій раковій пухлині, яка поширюється вулицями! В важкі часи для нашого народу та держави, ми закликаємо всіх свідомих громадян, не допустити баригам отруювати населення!» — заявили в організації.