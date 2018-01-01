Волинський фотограф показав неймовірну красу птахів, які лишились зимувати в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 02:25
Волинський фотограф Віктор Петрук опублікував добірку світлин птахів, які зимують у Луцьку, або поблизу міста.
Фотографії він виклав на своїй сторінці у facebook.
"І зима не цьогорічна. І птахи. І мороз. І сніг.
Та є одна річ яка об'єднує ці фото - це все в межах (або ж на межі) міста.
Просто маленьке ностальжі . :)
І кожне фото викликає з пам'яті призабуті позитивні емоції.
м. Луцьк. 20XX рр.", - підписав серію фотознімків Віктор Петрук.
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Фотографії він виклав на своїй сторінці у facebook.
"І зима не цьогорічна. І птахи. І мороз. І сніг.
Та є одна річ яка об'єднує ці фото - це все в межах (або ж на межі) міста.
Просто маленьке ностальжі . :)
І кожне фото викликає з пам'яті призабуті позитивні емоції.
м. Луцьк. 20XX рр.", - підписав серію фотознімків Віктор Петрук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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