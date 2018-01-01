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Волинський фотограф показав неймовірну красу птахів, які лишились зимувати в Луцьку. ФОТО

Волинський фотограф показав неймовірну красу птахів, які лишились зимувати в Луцьку. ФОТО
Волинський фотограф Віктор Петрук опублікував добірку світлин птахів, які зимують у Луцьку, або поблизу міста.

Фотографії він виклав на своїй сторінці у facebook.

"І зима не цьогорічна. І птахи. І мороз. І сніг.
Та є одна річ яка об'єднує ці фото - це все в межах (або ж на межі) міста.
Просто маленьке ностальжі . :)
І кожне фото викликає з пам'яті призабуті позитивні емоції.

м. Луцьк. 20XX рр.", - підписав серію фотознімків Віктор Петрук.
Волинський фотограф показав неймовірну красу птахів, які лишились зимувати в Луцьку. ФОТО

Волинський фотограф показав неймовірну красу птахів, які лишились зимувати в Луцьку. ФОТО

Волинський фотограф показав неймовірну красу птахів, які лишились зимувати в Луцьку. ФОТО

Волинський фотограф показав неймовірну красу птахів, які лишились зимувати в Луцьку. ФОТО

Волинський фотограф показав неймовірну красу птахів, які лишились зимувати в Луцьку. ФОТО

Волинський фотограф показав неймовірну красу птахів, які лишились зимувати в Луцьку. ФОТО

Волинський фотограф показав неймовірну красу птахів, які лишились зимувати в Луцьку. ФОТО

Волинський фотограф показав неймовірну красу птахів, які лишились зимувати в Луцьку. ФОТО

Волинський фотограф показав неймовірну красу птахів, які лишились зимувати в Луцьку. ФОТО

Волинський фотограф показав неймовірну красу птахів, які лишились зимувати в Луцьку. ФОТО

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Теги: фото, птахи, Віктор Петрук
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