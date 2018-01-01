Волинський фотограф показав неймовірну красу птахів, які лишились зимувати в Луцьку. ФОТО

Віктор Петрук опублікував добірку світлин птахів, які зимують у Луцьку, або поблизу міста.



Фотографії він виклав на своїй сторінці у



"І зима не цьогорічна. І птахи. І мороз. І сніг.

Та є одна річ яка об'єднує ці фото - це все в межах (або ж на межі) міста.

Просто маленьке ностальжі . :)

І кожне фото викликає з пам'яті призабуті позитивні емоції.



м. Луцьк. 20XX рр.", - підписав серію фотознімків Віктор Петрук.





















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