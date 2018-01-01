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У Луцькому зоопарку тварин годують величезними креветками. ФОТО

У Луцькому зоопарку тварин годують величезними креветками. ФОТО
Відвідувачка Луцького зоопарку була приємно шокована, коли побачила в одному з вольєрів величезні креветки.

Про це жінка написала на своїй сторінці у спільноті Теревені про Луцьк.

"Морепродукти для звірів у Луцькому зоопарку. Зверніть увагу на розмір креветок. Приємно здивована! Респект!" - йдеться у дописі Оксани Ярошук.
У Луцькому зоопарку тварин годують величезними креветками. ФОТО

У Луцькому зоопарку тварин годують величезними креветками. ФОТО

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Теги: зоопарк, креветки
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