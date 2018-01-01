У Луцьку дідусь написав автоандону зауваження на капоті. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:15
У Луцьку дідусь провчив власника білої Audi, який перегородив нею прохід між будинками.
Про це у спільноті "АвтоАндони Луцька" написав Liosha Abramchook.
"думаю цього чоловіка потрібно відзначити , кажуть не одного вже так наказав ! Які у вас думки з цього приводу?", - йдеться в дописі.
На капоті дідусь написав: "Тут прохід, а ти перекрив".
Відео можна переглянути ТУТ.
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Про це у спільноті "АвтоАндони Луцька" написав Liosha Abramchook.
"думаю цього чоловіка потрібно відзначити , кажуть не одного вже так наказав ! Які у вас думки з цього приводу?", - йдеться в дописі.
На капоті дідусь написав: "Тут прохід, а ти перекрив".
Відео можна переглянути ТУТ.
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