У Луцьку дідусь написав автоандону зауваження на капоті. ФОТО. ВІДЕО





Про це у спільноті Liosha Abramchook.



"думаю цього чоловіка потрібно відзначити , кажуть не одного вже так наказав ! Які у вас думки з цього приводу?", - йдеться в дописі.



На капоті дідусь написав: "Тут прохід, а ти перекрив".



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