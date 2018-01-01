"Не будьте свиньми": лучани викидають сміття просто на дорогу. ФОТО
Сьогодні, 05:34
Мешканці луцької багатоповерхівки, що на вулиці Гордіюк, викидають сміття просто посеред двору.
Про це у спільноті Теревені про Луцьк пише Володимир Кіперчук.
"ЛЮДИ - будьте ЛЮДЬМИ, задумайтесь що ви робите. Всі хочуть жити добре, в Європі, так робіть собі ту добру Європу. Подібного «свинства» в Європі немає! На цьому місці колись стояв смітник, зарас його НЕ МАЄ, невже жителям будинку вул. Гордіюк 37 цього не видно? За цим будинком багато смітників НЕ ЛІНУЙТЕСЬ пройти до них і викинути своє сміття.
НЕ БУДЬТЕ СВИНЬМИ
БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ
P.S. І все буде у ВАС добре", - йдеться у дописі.
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Про це у спільноті Теревені про Луцьк пише Володимир Кіперчук.
"ЛЮДИ - будьте ЛЮДЬМИ, задумайтесь що ви робите. Всі хочуть жити добре, в Європі, так робіть собі ту добру Європу. Подібного «свинства» в Європі немає! На цьому місці колись стояв смітник, зарас його НЕ МАЄ, невже жителям будинку вул. Гордіюк 37 цього не видно? За цим будинком багато смітників НЕ ЛІНУЙТЕСЬ пройти до них і викинути своє сміття.
НЕ БУДЬТЕ СВИНЬМИ
БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ
P.S. І все буде у ВАС добре", - йдеться у дописі.
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