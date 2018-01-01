Водій луцької маршрутки не повернув усі кошти пасажирці, яка передумала їхати
Сьогодні, 06:31
Лучанка обурена вчинком водія маршрутки №25, який не повернув їй грошей, коли та передумала їхати.
Про це повідомила Анна Суменкова у спільноті "Тревені про Луцьк" у "Фейсбуці", - пише Волинь24.
За словами користувача, на кінцевій зупинці стояла маршрутка. У транспорт зайшли автор, мама і дитина.
"Побачили, як з-за повороту виїжджає 12 тролейбус (з серпня сюди тролейбуси не їздили). Попросили повернути гроші, щоб поїхати тролейбусі", – йдеться у дописі.
На що водій їм відповів: "Ви не в магазині, щоб торгуватися!" - і віддав лише 5.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила Анна Суменкова у спільноті "Тревені про Луцьк" у "Фейсбуці", - пише Волинь24.
За словами користувача, на кінцевій зупинці стояла маршрутка. У транспорт зайшли автор, мама і дитина.
"Побачили, як з-за повороту виїжджає 12 тролейбус (з серпня сюди тролейбуси не їздили). Попросили повернути гроші, щоб поїхати тролейбусі", – йдеться у дописі.
На що водій їм відповів: "Ви не в магазині, щоб торгуватися!" - і віддав лише 5.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Водій луцької маршрутки не повернув усі кошти пасажирці, яка передумала їхати
Сьогодні, 06:31
У Луцькому зоопарку тварин годують величезними креветками. ФОТО
Сьогодні, 04:08
Начальника райвідділу волинської поліції, якого зловили на хабарі, випустили під заставу. ВІДЕО
Сьогодні, 03:10
Волинський фотограф показав неймовірну красу птахів, які лишились зимувати в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 02:25
Медіа