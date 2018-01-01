Водій луцької маршрутки не повернув усі кошти пасажирці, яка передумала їхати





Про це повідомила Анна Суменкова у спільноті "Тревені про Луцьк" у "Фейсбуці", - пише



За словами користувача, на кінцевій зупинці стояла маршрутка. У транспорт зайшли автор, мама і дитина.



"Побачили, як з-за повороту виїжджає 12 тролейбус (з серпня сюди тролейбуси не їздили). Попросили повернути гроші, щоб поїхати тролейбусі", – йдеться у дописі.



На що водій їм відповів: "Ви не в магазині, щоб торгуватися!" - і віддав лише 5.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка обурена вчинком водія маршрутки №25, який не повернув їй грошей, коли та передумала їхати.Про це повідомила Анна Суменкова у спільноті "Тревені про Луцьк" у "Фейсбуці", - пише Волинь24 За словами користувача, на кінцевій зупинці стояла маршрутка. У транспорт зайшли автор, мама і дитина."Побачили, як з-за повороту виїжджає 12 тролейбус (з серпня сюди тролейбуси не їздили). Попросили повернути гроші, щоб поїхати тролейбусі", – йдеться у дописі.На що водій їм відповів: "Ви не в магазині, щоб торгуватися!" - і віддав лише 5.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію