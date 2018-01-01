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Водій луцької маршрутки не повернув усі кошти пасажирці, яка передумала їхати

Водій луцької маршрутки не повернув усі кошти пасажирці, яка передумала їхати
Лучанка обурена вчинком водія маршрутки №25, який не повернув їй грошей, коли та передумала їхати.

Про це повідомила Анна Суменкова у спільноті "Тревені про Луцьк" у "Фейсбуці", - пише Волинь24.

За словами користувача, на кінцевій зупинці стояла маршрутка. У транспорт зайшли автор, мама і дитина.

"Побачили, як з-за повороту виїжджає 12 тролейбус (з серпня сюди тролейбуси не їздили). Попросили повернути гроші, щоб поїхати тролейбусі", – йдеться у дописі.

На що водій їм відповів: "Ви не в магазині, щоб торгуватися!" - і віддав лише 5.

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Теги: маршрутка, водій, гроші
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