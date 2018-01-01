Глава РПЦ Кирил вважає неприпустимим створення незалежної церкви в Україні

Кирил заявив про неприпустимість створення автокефальної церкви в Україні.



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"Можливо, ці люди (прихильники незалежної церкви. - Ред.) і мають рацію, і в незалежній державі має бути ніби і незалежна церква? (...) Чому б не припустити таке щодо України?.. Не можна припустити", - сказав Кирил у неділю, звертаючись до вірян після літургії в храмі Святої Тетяни в Любліно.



На його думку, це неприпустимо, оскільки прихильники незалежної церкви, "ті, хто прагнуть утвердити так звану незалежну церкву", сповнені злоби, готові насильно досягати своєї мети і "загубити життя інших людей".



Однак, сказав глава РПЦ, "ми віримо, що церква православна встоїть, що жодні розколи, жодні розкольницькі об'єднання, жодна участь світської влади, жодна злобна й войовнича риторика не здатні будуть відірвати віруючих (...) від життя у світлі Божому".



Нагадаємо, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Вселенського патріархату було оголошено рішення, в якому йшлося, що Константинополь продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.



Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.



3 листопада Президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали в Стамбулі угоду про співпрацю та взаємодію між Україною і Константинопольським патріархатом.



Як сказав за підсумками зустрічі Порошенко, угода створює умови для того, щоб "процес надання Томосу (про автокефалію. - Ред.) було проведено абсолютно в чіткій відповідності до канонів православної церкви". Глава держави назвав цей день, 3 листопада, історичним.



Об'єднавчий собор Української церкви відбудеться 15 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Глава Російської православної церкви патріархзаявив про неприпустимість створення автокефальної церкви в Україні.Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс."Можливо, ці люди (прихильники незалежної церкви. - Ред.) і мають рацію, і в незалежній державі має бути ніби і незалежна церква? (...) Чому б не припустити таке щодо України?.. Не можна припустити", - сказав Кирил у неділю, звертаючись до вірян після літургії в храмі Святої Тетяни в Любліно.На його думку, це неприпустимо, оскільки прихильники незалежної церкви, "ті, хто прагнуть утвердити так звану незалежну церкву", сповнені злоби, готові насильно досягати своєї мети і "загубити життя інших людей".Однак, сказав глава РПЦ, "ми віримо, що церква православна встоїть, що жодні розколи, жодні розкольницькі об'єднання, жодна участь світської влади, жодна злобна й войовнича риторика не здатні будуть відірвати віруючих (...) від життя у світлі Божому".Нагадаємо, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Вселенського патріархату було оголошено рішення, в якому йшлося, що Константинополь продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.3 листопада Президент Україниі Вселенський патріархпідписали в Стамбулі угоду про співпрацю та взаємодію між Україною і Константинопольським патріархатом.Як сказав за підсумками зустрічі Порошенко, угода створює умови для того, щоб "процес надання Томосу (про автокефалію. - Ред.) було проведено абсолютно в чіткій відповідності до канонів православної церкви". Глава держави назвав цей день, 3 листопада, історичним.Об'єднавчий собор Української церкви відбудеться 15 грудня.

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