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Волиняни вибороли 17 медалей на чемпіонаті світу. ФОТО

Волиняни вибороли 17 медалей на чемпіонаті світу. ФОТО
У Харкові відбувся Відкритий чемпіонат світу з козацького двобою. Спортсмени з Волині здобули 17 медалей.

Про це розповів голова федерації козацького двобою в області Олександр Кулаков, пишуть Волинські Новини.

«Наші спортсмени гідно виступили в цьому національному виді спорту, що показує професіоналізм бійців та мотивує до нових звершень. Міжнародний захід зібрав в стінах спортивного комплексу «Локомотив» більше тисячі учасників-представників усіх регіонів України, були бійці з Білорусі, Азербайджану, Туркменістану, Киргизстану, Марокко, Іспанії, Туреччини та Кіпру.

На змаганнях Волинь була представлена кращими бійцями клубів: «Прайд», «Легіон» та «Герць». Основні розділи, в яких виступали наші спортсмени, - це Борня-2 (рукопаш), Борня-3 (ММА) і Герць-3 (ММА-Еліт)», - розповів Олександр Кулаков.

За підсумками протистоянь на татамі і в октагоні волиняни вибороли такі нагороди:

Вікова група 7-9 років:

Володимир Берека - 3 місце (Борня-3); 2 місце (Борня-2)

Тимофій Сущук - 1 місце (Борня-3); 2 місце (Борня-2)

Вікова група 10-12 років:

Владислав Кесарелі - 2 місце (Борня-2)

Роман Гусак - 1 місце (Борня-3), 3 місце (Борня-2)

Іван Бортніков - 3 місце (Борня-2)

Вікова група 13-15 років:

Артур Фидрик - 2 місце (Борня-3)

Ілля Сломінський - 1 місце (Борня-3)

Юрій Коливанюк - 3 місце (Борня-3)

Вікова група 16-18 років:

Максим Петровський - 2 м. (Б-3)

Андрій Протасюк - 1 м. (Б-3)

Олег Шрамко - 1 м. (Б-2); 3 м. (Б-3)

Владислав Лоборчук - 2 м. (Б-3)

Вікова група 19+ років:

Артур Щегельський - 1 м. (Герць-3, ММА-Еліт)

Із Харкова волиняни виїхали 9 грудня ввечері і вже ввечері 10 грудня приїздять додому з медалями.
Волиняни вибороли 17 медалей на чемпіонаті світу. ФОТО
Волиняни вибороли 17 медалей на чемпіонаті світу. ФОТО
Волиняни вибороли 17 медалей на чемпіонаті світу. ФОТО
Волиняни вибороли 17 медалей на чемпіонаті світу. ФОТО
Волиняни вибороли 17 медалей на чемпіонаті світу. ФОТО
Волиняни вибороли 17 медалей на чемпіонаті світу. ФОТО
Волиняни вибороли 17 медалей на чемпіонаті світу. ФОТО
Волиняни вибороли 17 медалей на чемпіонаті світу. ФОТО

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Теги: волиняни, чемпіонат
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