Волиняни вибороли 17 медалей на чемпіонаті світу. ФОТО
Сьогодні, 08:35
У Харкові відбувся Відкритий чемпіонат світу з козацького двобою. Спортсмени з Волині здобули 17 медалей.
Про це розповів голова федерації козацького двобою в області Олександр Кулаков, пишуть Волинські Новини.
«Наші спортсмени гідно виступили в цьому національному виді спорту, що показує професіоналізм бійців та мотивує до нових звершень. Міжнародний захід зібрав в стінах спортивного комплексу «Локомотив» більше тисячі учасників-представників усіх регіонів України, були бійці з Білорусі, Азербайджану, Туркменістану, Киргизстану, Марокко, Іспанії, Туреччини та Кіпру.
На змаганнях Волинь була представлена кращими бійцями клубів: «Прайд», «Легіон» та «Герць». Основні розділи, в яких виступали наші спортсмени, - це Борня-2 (рукопаш), Борня-3 (ММА) і Герць-3 (ММА-Еліт)», - розповів Олександр Кулаков.
За підсумками протистоянь на татамі і в октагоні волиняни вибороли такі нагороди:
Вікова група 7-9 років:
Володимир Берека - 3 місце (Борня-3); 2 місце (Борня-2)
Тимофій Сущук - 1 місце (Борня-3); 2 місце (Борня-2)
Вікова група 10-12 років:
Владислав Кесарелі - 2 місце (Борня-2)
Роман Гусак - 1 місце (Борня-3), 3 місце (Борня-2)
Іван Бортніков - 3 місце (Борня-2)
Вікова група 13-15 років:
Артур Фидрик - 2 місце (Борня-3)
Ілля Сломінський - 1 місце (Борня-3)
Юрій Коливанюк - 3 місце (Борня-3)
Вікова група 16-18 років:
Максим Петровський - 2 м. (Б-3)
Андрій Протасюк - 1 м. (Б-3)
Олег Шрамко - 1 м. (Б-2); 3 м. (Б-3)
Владислав Лоборчук - 2 м. (Б-3)
Вікова група 19+ років:
Артур Щегельський - 1 м. (Герць-3, ММА-Еліт)
Із Харкова волиняни виїхали 9 грудня ввечері і вже ввечері 10 грудня приїздять додому з медалями.
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Про це розповів голова федерації козацького двобою в області Олександр Кулаков, пишуть Волинські Новини.
«Наші спортсмени гідно виступили в цьому національному виді спорту, що показує професіоналізм бійців та мотивує до нових звершень. Міжнародний захід зібрав в стінах спортивного комплексу «Локомотив» більше тисячі учасників-представників усіх регіонів України, були бійці з Білорусі, Азербайджану, Туркменістану, Киргизстану, Марокко, Іспанії, Туреччини та Кіпру.
На змаганнях Волинь була представлена кращими бійцями клубів: «Прайд», «Легіон» та «Герць». Основні розділи, в яких виступали наші спортсмени, - це Борня-2 (рукопаш), Борня-3 (ММА) і Герць-3 (ММА-Еліт)», - розповів Олександр Кулаков.
За підсумками протистоянь на татамі і в октагоні волиняни вибороли такі нагороди:
Вікова група 7-9 років:
Володимир Берека - 3 місце (Борня-3); 2 місце (Борня-2)
Тимофій Сущук - 1 місце (Борня-3); 2 місце (Борня-2)
Вікова група 10-12 років:
Владислав Кесарелі - 2 місце (Борня-2)
Роман Гусак - 1 місце (Борня-3), 3 місце (Борня-2)
Іван Бортніков - 3 місце (Борня-2)
Вікова група 13-15 років:
Артур Фидрик - 2 місце (Борня-3)
Ілля Сломінський - 1 місце (Борня-3)
Юрій Коливанюк - 3 місце (Борня-3)
Вікова група 16-18 років:
Максим Петровський - 2 м. (Б-3)
Андрій Протасюк - 1 м. (Б-3)
Олег Шрамко - 1 м. (Б-2); 3 м. (Б-3)
Владислав Лоборчук - 2 м. (Б-3)
Вікова група 19+ років:
Артур Щегельський - 1 м. (Герць-3, ММА-Еліт)
Із Харкова волиняни виїхали 9 грудня ввечері і вже ввечері 10 грудня приїздять додому з медалями.
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