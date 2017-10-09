Волиняни вибороли 17 медалей на чемпіонаті світу. ФОТО





Про це розповів голова федерації козацького двобою в області Олександр Кулаков, пишуть



«Наші спортсмени гідно виступили в цьому національному виді спорту, що показує професіоналізм бійців та мотивує до нових звершень. Міжнародний захід зібрав в стінах спортивного комплексу «Локомотив» більше тисячі учасників-представників усіх регіонів України, були бійці з Білорусі, Азербайджану, Туркменістану, Киргизстану, Марокко, Іспанії, Туреччини та Кіпру.



На змаганнях Волинь була представлена кращими бійцями клубів: «Прайд», «Легіон» та «Герць». Основні розділи, в яких виступали наші спортсмени, - це Борня-2 (рукопаш), Борня-3 (ММА) і Герць-3 (ММА-Еліт)», - розповів Олександр Кулаков.



За підсумками протистоянь на татамі і в октагоні волиняни вибороли такі нагороди:



Вікова група 7-9 років:



Володимир Берека - 3 місце (Борня-3); 2 місце (Борня-2)



Тимофій Сущук - 1 місце (Борня-3); 2 місце (Борня-2)



Вікова група 10-12 років:



Владислав Кесарелі - 2 місце (Борня-2)



Роман Гусак - 1 місце (Борня-3), 3 місце (Борня-2)



Іван Бортніков - 3 місце (Борня-2)



Вікова група 13-15 років:



Артур Фидрик - 2 місце (Борня-3)



Ілля Сломінський - 1 місце (Борня-3)



Юрій Коливанюк - 3 місце (Борня-3)



Вікова група 16-18 років:



Максим Петровський - 2 м. (Б-3)



Андрій Протасюк - 1 м. (Б-3)



Олег Шрамко - 1 м. (Б-2); 3 м. (Б-3)



Владислав Лоборчук - 2 м. (Б-3)



Вікова група 19+ років:



Артур Щегельський - 1 м. (Герць-3, ММА-Еліт)



Із Харкова волиняни виїхали 9 грудня ввечері і вже ввечері 10 грудня приїздять додому з медалями.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові відбувся Відкритий чемпіонат світу з козацького двобою. Спортсмени з Волині здобули 17 медалей.Про це розповів голова федерації козацького двобою в області, пишуть Волинські Новини «Наші спортсмени гідно виступили в цьому національному виді спорту, що показує професіоналізм бійців та мотивує до нових звершень. Міжнародний захід зібрав в стінах спортивного комплексу «Локомотив» більше тисячі учасників-представників усіх регіонів України, були бійці з Білорусі, Азербайджану, Туркменістану, Киргизстану, Марокко, Іспанії, Туреччини та Кіпру.На змаганнях Волинь була представлена кращими бійцями клубів: «Прайд», «Легіон» та «Герць». Основні розділи, в яких виступали наші спортсмени, - це Борня-2 (рукопаш), Борня-3 (ММА) і Герць-3 (ММА-Еліт)», - розповів Олександр Кулаков.За підсумками протистоянь на татамі і в октагоні волиняни вибороли такі нагороди:Вікова група 7-9 років:- 3 місце (Борня-3); 2 місце (Борня-2)- 1 місце (Борня-3); 2 місце (Борня-2)Вікова група 10-12 років:- 2 місце (Борня-2)- 1 місце (Борня-3), 3 місце (Борня-2)- 3 місце (Борня-2)13-15 років:- 2 місце (Борня-3)- 1 місце (Борня-3)- 3 місце (Борня-3)Вікова група 16-18 років:- 2 м. (Б-3)- 1 м. (Б-3)- 1 м. (Б-2); 3 м. (Б-3)- 2 м. (Б-3)Вікова група 19+ років:- 1 м. (Герць-3, ММА-Еліт)Із Харкова волиняни виїхали 9 грудня ввечері і вже ввечері 10 грудня приїздять додому з медалями.

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