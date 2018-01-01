Фотограф поділився світлинами морозного ранку у селі під Луцьком
Сьогодні, 08:45
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку світлин, які він зробив дорогою до села Великий Омеляник.
Фото можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.
«Доброго ранку, Луцьк.
Учора вранці. От скільки пречудових, кольорових мавок, зустрілося мені в дорозі в Омеляник! Вони ж усі весною оживуть! Наші парки нескінченні...» – йдеться у дописі.
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Фото можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.
«Доброго ранку, Луцьк.
Учора вранці. От скільки пречудових, кольорових мавок, зустрілося мені в дорозі в Омеляник! Вони ж усі весною оживуть! Наші парки нескінченні...» – йдеться у дописі.
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Коментарі 2
Я розумію що він ваш фотограф, але в нього фотографії нульового рівня. Навіщо це викладати
фотограф з вами не ділився це ви вкрали з його сторінки лежачи на дивані і колупаючись в носі
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