Фотограф поділився світлинами морозного ранку у селі під Луцьком

Віктор Чухрай опублікував добірку світлин, які він зробив дорогою до села Великий Омеляник.



Фото можна переглянути на його особистій сторінці у



«Доброго ранку, Луцьк.



Учора вранці. От скільки пречудових, кольорових мавок, зустрілося мені в дорозі в Омеляник! Вони ж усі весною оживуть! Наші парки нескінченні...» – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотографопублікував добірку світлин, які він зробив дорогою до села Великий Омеляник.Фото можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook «Доброго ранку, Луцьк.Учора вранці. От скільки пречудових, кольорових мавок, зустрілося мені в дорозі в Омеляник! Вони ж усі весною оживуть! Наші парки нескінченні...» – йдеться у дописі.

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