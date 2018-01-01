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Авто влетіло у зупинку: постраждала дитина

Авто влетіло у зупинку: постраждала дитина
У Маріуполі Mitsubishi влетів у зупинку «Драмтеатр». Внаслідок ДТП постраждало чотири людини, серед них – дитина.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Донецької області, – пише 24tv.ua.

Водій розповів, що у нього розірвало колесо. Тому він не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку.

Усіх постраждалих із забоями доставили до лікарні. З'ясувалося, що раніше водія неодноразово затримували правоохоронні органи за керування у нетверезому стані.

За версією очевидців, водій і цього разу був у стані алкогольного сп'яніння, проте поліція цей факт поки що не підтвердила.

Автомобіль їхав на великій швидкості, потім його різко розвернуло і він в'їхав у зупинку громадського транспорту, на якій стояли люди,
– сказав очевидець ДТП.
Авто влетіло у зупинку: постраждала дитина
Авто влетіло у зупинку: постраждала дитина

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Теги: ДТП, аварія
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