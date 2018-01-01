Авто влетіло у зупинку: постраждала дитина





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Донецької області, – пише



Водій розповів, що у нього розірвало колесо. Тому він не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку.



Усіх постраждалих із забоями доставили до лікарні. З'ясувалося, що раніше водія неодноразово затримували правоохоронні органи за керування у нетверезому стані.



За версією очевидців, водій і цього разу був у стані алкогольного сп'яніння, проте поліція цей факт поки що не підтвердила.



Автомобіль їхав на великій швидкості, потім його різко розвернуло і він в'їхав у зупинку громадського транспорту, на якій стояли люди,

– сказав очевидець ДТП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маріуполі Mitsubishi влетів у зупинку «Драмтеатр». Внаслідок ДТП постраждало чотири людини, серед них – дитина.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Донецької області, – пише 24tv.ua Водій розповів, що у нього розірвало колесо. Тому він не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку.Усіх постраждалих із забоями доставили до лікарні. З'ясувалося, що раніше водія неодноразово затримували правоохоронні органи за керування у нетверезому стані.За версією очевидців, водій і цього разу був у стані алкогольного сп'яніння, проте поліція цей факт поки що не підтвердила.Автомобіль їхав на великій швидкості, потім його різко розвернуло і він в'їхав у зупинку громадського транспорту, на якій стояли люди,– сказав очевидець ДТП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію