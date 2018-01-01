Дитина з важкою долею: закликають привітати 3-річного сина волинського бійця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Уже за кілька днів третій День народження зустріне чудовий хлопчик -. Батько хлопчика – Циплюк Микола Павлович був учасником бойових дій у зоні проведення АТО. Лихо спіткало чоловіка на рідній Волині. Аби відзначити у родинному колі другий День народження нашого іменника (у сім’ї зростала ще старша донька дружини від першого шлюбу– Олена; окрім того, мав Микола ще й двійко діток від свого першого шлюбу – двох чудових дівчаток),батьки з Оленкою та хлопчиками направилися з Володимира-Волинського, де мешкали уже два роки, до Луцька. Страшна автокатастрофа 16.12.2017 р. поблизу с. Війниця забрала життя матері цих діток Ольги, а чоловік та діти потрапили до реанімації. За життя Миколи довгий час боролися лікарі, на його потреби кров здали понад півсотні бійців 14-тої бригади, та врятувати багатодітного батька так і не вдалося. 23.12.2017 р. чоловік помер, залишивши маленьких діток круглими сиротами.Майже місяць малі діти боролися у лікарні за власне життя і таки змогли вижити після отриманих травм. Тепер любов’ю та своєю опікою осиротілі душі зігріває любляча тітка Тетяна. У своєму новому домі вони здобули ще й чудову та турботливу сестричку – чотирнадцятирічну Валерію.Нині Сашко мешкає у м. Луцьку. Залюбки відвідує дитячий садочок, ясельну групу. Маленький хлопчик з великим задоволенням малює, грається конструктором, роздивляється малюнки в книжках. Малюк ще не вміє читати, але вже намагається вчити літери, цифри, кольори.Росте Сашко жвавим та допитливим. Обожнює бігати, стрибати, особливо полюбляє хованки, ігри з м’ячем. Як і всі хлопчики, обожнює гратися з машинками, залюбки гуляє з братиком і сестричкою та в захопленні пізнає світ навколо.Нашому іменинникові подобаються пухнасті тваринки. Вдома у них живуть папуга та рибки. Обожнює дивитися мультфільми. Хлопчик росте доброю та співчутливою дитиною.Про що мріє Сашко? Він ще цього не скаже, замалий трохи, але ми всі разом можемо привітати маленького іменинника і зробити для нього чудове свято, бо усі діти повинні мати щасливе дитинство із купою сюрпризів.Отож, ми повинні пам’ятати, що поруч з нами є дітки, які не мають кому сказати слів «мама» і «тато», яких їхні батьки не носитимуть на плечах, не водитимуть у кінотеатри на прем’єру найновіших мультфільмів, не проведуть у школу на перший урок."Тож давайте докладемо максимум зусиль, аби підтримати цю родину: у першу чергу морально, а по можливості, й фінансово. Подаруймо разом свято Сашкові" - йдеться у повідомлені.Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Циплюк Олександр. Невдовзі 3 роки (16.12.2015). Зріст: 104 см. Розмір взуття: 26-27 .