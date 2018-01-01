Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи

Іванці Гаджало із села Гупали.



Дев’ять місяців дівчина продовжує боротьбу за повноцінне життя. Завдяки підтримці небайдужих вдалося зібрати кошти, які були необхідними на перші два етапи операції, - пише



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«Зараз ми змушені знову звернутися до людей за фінансовою допомогою. Бо наша сім'я вичерпала всі заощадження на лікування та консультації. На жаль, медики видалили половину нижньої і більшу частину верхньої щелепи, бо вони відмерли. Тому зараз постала гостра потреба у дорого вартісному протезі», – розповіла мама дівчини Наталія.



Родина власними силами зібрала незначну частину необхідної суми, тому знову благають про допомогу.



Підтримати Іванку можна, переказавши гроші на картку мами Наталії Василівни Ціпяшук 4731 2191 0779 7650. Номер телефону мами: 067-52-85-231.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужих волинян просять допомогти 18-річнійіз села Гупали. Дівчина потрапила в ДТП , внаслідок якої отримала серйозні травми. Аварія трапилася 10 березня на виїзді з міста Любомль. Авто, в якому перебувало чотири пасажира, злетіло в кювет і перевернулося.Дев’ять місяців дівчина продовжує боротьбу за повноцінне життя. Завдяки підтримці небайдужих вдалося зібрати кошти, які були необхідними на перші два етапи операції, - пише Район.Володимир-Волинський «Зараз ми змушені знову звернутися до людей за фінансовою допомогою. Бо наша сім'я вичерпала всі заощадження на лікування та консультації. На жаль, медики видалили половину нижньої і більшу частину верхньої щелепи, бо вони відмерли. Тому зараз постала гостра потреба у дорого вартісному протезі», – розповіла мама дівчини Наталія.Родина власними силами зібрала незначну частину необхідної суми, тому знову благають про допомогу.Підтримати Іванку можна, переказавши гроші на картку мами Наталії Василівни Ціпяшук 4731 2191 0779 7650. Номер телефону мами: 067-52-85-231.

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