На Волині центр зайнятості співпрацюватиме з децентралізаторами задля успіху ОТГ
Сьогодні, 10:06
Директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк та директор Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування Анатолій Пархом’юк домовилися про спільну роботу задля успіху об’єднаних територіальних громад.
Робоча зустріч і підписання договору про співпрацю відбулося в стінах Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування.
«Символічно, що підписання договору про нашу співпрацю відбувається в День місцевого самоврядування. Ми націлені підставити один одному плече і діяти, як єдине ціле, для того, щоб волинські громади були дійсно успішними і отримали можливість якнайкраще себе реалізувати.
На велике переконання центру зайнятості як структури, яка безпосередньо опікується ринком праці, кадрами і всіма трудовими ресурсами, громада успішна тоді, коли буде повноцінно укомплектована фаховими спеціалістами», – зазначив директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.
За словами Романа Романюка, вже існуючі волинські ОТГ потребують понад сто спеціалістів. «Задля того, щоб посилити співпрацю, бути дійсно корисними для ОТГ і мати можливість застосувати наші інструменти на місцях, виникла ідея в реалізації проекту «Успішна громада», – зазначив директор Волинського ОЦЗ.
Як зазначив директор Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування, сьогодні самоціль – не збільшення кількості об’єднаних територіальних громад, а їх насичення спроможністю та самостійністю, що можуть зробити лише кваліфіковані працівники.
«Один із викликів, який сьогодні стоїть перед ОТГ – це дійсно недостатня кількість кваліфікованих кадрів, які могли би взяти на себе роль двигунів змін на цій території», – впевнений Анатолій Пархом’юк.
У підсумку робочої зустрічі Роман Романюк та Анатолій Пархом’юк підписали домовленість про співпрацю задля моделювання спільних дій та ефективних стратегій розвитку ОТГ.
Зазначимо, що проект Волинського обласного центру зайнятості «Успішна громада» – єдиний в Україні. Його презентація відбулася 5 грудня в Боратинській об’єднаній територіальній громаді, а реалізація триватиме з листопада цього року до грудня 2019-го.
Ініціатива націлена на:
- економічний розвиток ОТГ;
- підготовку та підбір кваліфікованих кадрів, відповідно до потреб громад;
- сприяння розвитку підприємництва та створенню нових робочих місць;
- напрацювання бази інструментів щодо ефективної само зайнятості, розвитку бізнесу, побудови професійної кар’єри, відповідно до напряму реалізації проекту;
- налагодження співпраці з зацікавленими сторонами.
«Реалізація цього проекту – це ще один суттєвий крок на шляху до розвитку та успіху об’єднаних територіальних громад», – запевняють у прес-службі центру зайнятості.
Робоча зустріч і підписання договору про співпрацю відбулося в стінах Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування.
«Символічно, що підписання договору про нашу співпрацю відбувається в День місцевого самоврядування. Ми націлені підставити один одному плече і діяти, як єдине ціле, для того, щоб волинські громади були дійсно успішними і отримали можливість якнайкраще себе реалізувати.
На велике переконання центру зайнятості як структури, яка безпосередньо опікується ринком праці, кадрами і всіма трудовими ресурсами, громада успішна тоді, коли буде повноцінно укомплектована фаховими спеціалістами», – зазначив директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.
За словами Романа Романюка, вже існуючі волинські ОТГ потребують понад сто спеціалістів. «Задля того, щоб посилити співпрацю, бути дійсно корисними для ОТГ і мати можливість застосувати наші інструменти на місцях, виникла ідея в реалізації проекту «Успішна громада», – зазначив директор Волинського ОЦЗ.
Як зазначив директор Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування, сьогодні самоціль – не збільшення кількості об’єднаних територіальних громад, а їх насичення спроможністю та самостійністю, що можуть зробити лише кваліфіковані працівники.
«Один із викликів, який сьогодні стоїть перед ОТГ – це дійсно недостатня кількість кваліфікованих кадрів, які могли би взяти на себе роль двигунів змін на цій території», – впевнений Анатолій Пархом’юк.
У підсумку робочої зустрічі Роман Романюк та Анатолій Пархом’юк підписали домовленість про співпрацю задля моделювання спільних дій та ефективних стратегій розвитку ОТГ.
Зазначимо, що проект Волинського обласного центру зайнятості «Успішна громада» – єдиний в Україні. Його презентація відбулася 5 грудня в Боратинській об’єднаній територіальній громаді, а реалізація триватиме з листопада цього року до грудня 2019-го.
Ініціатива націлена на:
- економічний розвиток ОТГ;
- підготовку та підбір кваліфікованих кадрів, відповідно до потреб громад;
- сприяння розвитку підприємництва та створенню нових робочих місць;
- напрацювання бази інструментів щодо ефективної само зайнятості, розвитку бізнесу, побудови професійної кар’єри, відповідно до напряму реалізації проекту;
- налагодження співпраці з зацікавленими сторонами.
«Реалізація цього проекту – це ще один суттєвий крок на шляху до розвитку та успіху об’єднаних територіальних громад», – запевняють у прес-службі центру зайнятості.
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На Волині центр зайнятості співпрацюватиме з децентралізаторами задля успіху ОТГ
Сьогодні, 10:06
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