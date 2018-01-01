На Волині центр зайнятості співпрацюватиме з децентралізаторами задля успіху ОТГ

Директор Волинського обласного центру зайнятостіта директор Волинського Центру розвитку місцевого самоврядуваннядомовилися про спільну роботу задля успіху об’єднаних територіальних громад.Робоча зустріч і підписання договору про співпрацю відбулося в стінах Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування.«Символічно, що підписання договору про нашу співпрацю відбувається в День місцевого самоврядування. Ми націлені підставити один одному плече і діяти, як єдине ціле, для того, щоб волинські громади були дійсно успішними і отримали можливість якнайкраще себе реалізувати.На велике переконання центру зайнятості як структури, яка безпосередньо опікується ринком праці, кадрами і всіма трудовими ресурсами, громада успішна тоді, коли буде повноцінно укомплектована фаховими спеціалістами», – зазначив директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.За словами Романа Романюка, вже існуючі волинські ОТГ потребують понад сто спеціалістів. «Задля того, щоб посилити співпрацю, бути дійсно корисними для ОТГ і мати можливість застосувати наші інструменти на місцях, виникла ідея в реалізації проекту «Успішна громада», – зазначив директор Волинського ОЦЗ.Як зазначив директор Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування, сьогодні самоціль – не збільшення кількості об’єднаних територіальних громад, а їх насичення спроможністю та самостійністю, що можуть зробити лише кваліфіковані працівники.«Один із викликів, який сьогодні стоїть перед ОТГ – це дійсно недостатня кількість кваліфікованих кадрів, які могли би взяти на себе роль двигунів змін на цій території», – впевнений Анатолій Пархом’юк.У підсумку робочої зустрічі Роман Романюк та Анатолій Пархом’юк підписали домовленість про співпрацю задля моделювання спільних дій та ефективних стратегій розвитку ОТГ.Зазначимо, що проект Волинського обласного центру зайнятості «Успішна громада» – єдиний в Україні. Його презентація відбулася 5 грудня в Боратинській об’єднаній територіальній громаді, а реалізація триватиме з листопада цього року до грудня 2019-го.Ініціатива націлена на:- економічний розвиток ОТГ;- підготовку та підбір кваліфікованих кадрів, відповідно до потреб громад;- сприяння розвитку підприємництва та створенню нових робочих місць;- напрацювання бази інструментів щодо ефективної само зайнятості, розвитку бізнесу, побудови професійної кар’єри, відповідно до напряму реалізації проекту;- налагодження співпраці з зацікавленими сторонами.«Реалізація цього проекту – це ще один суттєвий крок на шляху до розвитку та успіху об’єднаних територіальних громад», – запевняють у прес-службі центру зайнятості.