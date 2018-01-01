У Словенії зіткнулися українські автобуси: є загиблі і травмовані
Сьогодні, 10:40
У Словенії два мікроавтобуси на українській реєстрації потрапили в смертельну аварію.
Про це повідомили місцеві ЗМІ, - пише ТСН.
Як зазначається, ДТП сталася на автомагістралі Помур’є, між селами у долині Чентиба.
За словами очевидців, мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter поламався посеред траси, після чого у нього врізався інший мікроавтобус тієї ж марки, один із бусів викинуло у кювет.
Унаслідок ДТП загинула 63-річна українка, ще троє отримали важкі травми.
Наразі всі обставини аварії встановлюються.
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Про це повідомили місцеві ЗМІ, - пише ТСН.
Як зазначається, ДТП сталася на автомагістралі Помур’є, між селами у долині Чентиба.
За словами очевидців, мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter поламався посеред траси, після чого у нього врізався інший мікроавтобус тієї ж марки, один із бусів викинуло у кювет.
Унаслідок ДТП загинула 63-річна українка, ще троє отримали важкі травми.
Наразі всі обставини аварії встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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