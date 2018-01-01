У Словенії зіткнулися українські автобуси: є загиблі і травмовані





Про це повідомили місцеві ЗМІ, - пише



Як зазначається, ДТП сталася на автомагістралі Помур’є, між селами у долині Чентиба.



За словами очевидців, мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter поламався посеред траси, після чого у нього врізався інший мікроавтобус тієї ж марки, один із бусів викинуло у кювет.



Унаслідок ДТП загинула 63-річна українка, ще троє отримали важкі травми.



Наразі всі обставини аварії встановлюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Словенії два мікроавтобуси на українській реєстрації потрапили в смертельну аварію.Про це повідомили місцеві ЗМІ, - пише ТСН Як зазначається, ДТП сталася на автомагістралі Помур’є, між селами у долині Чентиба.За словами очевидців, мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter поламався посеред траси, після чого у нього врізався інший мікроавтобус тієї ж марки, один із бусів викинуло у кювет.Унаслідок ДТП загинула 63-річна українка, ще троє отримали важкі травми.Наразі всі обставини аварії встановлюються.

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