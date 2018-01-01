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У Словенії зіткнулися українські автобуси: є загиблі і травмовані

У Словенії зіткнулися українські автобуси: є загиблі і травмовані
У Словенії два мікроавтобуси на українській реєстрації потрапили в смертельну аварію.

Про це повідомили місцеві ЗМІ, - пише ТСН.

Як зазначається, ДТП сталася на автомагістралі Помур’є, між селами у долині Чентиба.

За словами очевидців, мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter поламався посеред траси, після чого у нього врізався інший мікроавтобус тієї ж марки, один із бусів викинуло у кювет.

Унаслідок ДТП загинула 63-річна українка, ще троє отримали важкі травми.

Наразі всі обставини аварії встановлюються.
У Словенії зіткнулися українські автобуси: є загиблі і травмовані
У Словенії зіткнулися українські автобуси: є загиблі і травмовані
У Словенії зіткнулися українські автобуси: є загиблі і травмовані


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Теги: аварія, Словенія, українці
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