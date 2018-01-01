Чотири роки у Ковельському районі у цифрах. ІНФОГРАФІКА





Про це повідомили у



Голова Ковельської РДА Віктор Козак представив змістовну доповідь і презентаційний матеріал підсумків основних показників розвитку й досягнень району за період 2015-2018 років.



Першочергово Віктор Козак розповів, що з прийняттям Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» в районі розпочався процес децентралізації. 25 жовтня 2015 року відбулись перші вибори у Голобській та Велицькій ОТГ.



«Тоді ми створили 2 громади із 5 у Волинській області. Це і був яскравий приклад демократії – передача повноважень та фінансового ресурсу від виконавчої влади громадам», – зазначив посадовець.



Далі він окреслив фінансування проектів за кошти Державного фонду регіонального розвитку, котрий запрацював у 2015 році. Відтак, у період 2015-2018 років реалізували 12 проектів, на які залучили кошти в сумі 60,1 млн. грн.



За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку вдалось зреалізувати 32 проекти, на які залучили 17, 8 млн. грн.



З початком реформи децентралізації влади на державному рівні були утвердженні шляхи фінансової підтримки державою новоутворених об’єднаних територіальних громад.



Коротко про досягнення Ковельського району за 2015-2018 роки у інфографіці:



- у рамках субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури ОТГ реалізували 85 проектів капітального ремонту, реконструкції місцевої інфраструктури, а саме: 6 адміністративних будівель, 29 доріг та вулиць, 16 мереж освітлення, 14 шкіл, 1 тепломережа, 2 садочки, 2 утеплення котелень, 4 дитячі майданчики, 3 заклади культури.



- на дороги у період 2015-2018 років витратили 42, 9 млн. грн. Із них 28,8 млн. грн. залучили з Державного бюджету та 14, 1 млн. грн. – з місцевих;



- відкрили 2 нових заклади загальної середньої освіти, 4 заклади дошкільної освіти, створили 5 опорних освітніх закладів та відкрили інклюзивно-ресурснпий центр; Також на зміцнення матеріально-технічної бази опорних закладів з державного та місцевого бюджетів спрямували коштів на суму 4 млн. 350 тис. грн. У рамках освітнього проекту «Нова українська школа» із Державного і місцевого бюджетів виділили 1 млн. 600 тис. грн. на оснащення перших класів.



- завдяки програмі «Шкільний автобус» кількість шкільних автобусів для підвезення школярів зросла із 4 (2015 рік) до 11 (2018 рік).



- завдяки програмі «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» реалізували 3 відповідних проекти;



- відновили роботу трьох закладів культури, здійснили капітальний ремонт у шести;



- збільшилося фінансування на допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим та особам з інвалідністю від 70,7 млн. грн. (2015 рік) до 85,9 млн. грн. (11 місяців 2018 року), зросли пільги та субсидії - 16 млн. грн. (2015 рік) до 57,5 млн. грн. (11 місяців 2018 року). Окрім того, придбали дві квартири сім’ям учасників АТО на суму 2 млн. 300 тис. грн. Учасникам АТО виділили 536 земельних ділянок різного призначення.



- на підтримку агропросимлової галузі виділили 1 млн. 225 тис. грн. із місцевого бюджету, 6, 71 млн. грн. із Державного бюджету;



- понад 70% доходів місцевих бюджетів – доходи від суб’єктів господарської діяльності. За 11 місяців 2018 року до місцевих бюджетів району надійшло 66, 2 млн. грн.



«Загалом від усіх фондів та різних джерел фінансування у 2015-2018 роках для розвитку Ковельщини залучено коштів в сумі 187,3 млн. грн. Варто зазначити, що частка коштів місцевих бюджетів складає 5 % від загальної суми.



Тож, безперечно, одним із пріоритетів і надалі залишатиметься активна робота за напрямком залучення коштів Державного бюджету задля розвитку й процвітання рідної Ковельщини», – підсумував Віктор Козак.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Раді регіонального розвитку Ковельського району назвали головні цифри та підвели підсумки періоду 2015-2018 років.Про це повідомили у прес-службі Ковельської районної державної адміністрації.Голова Ковельської РДАпредставив змістовну доповідь і презентаційний матеріал підсумків основних показників розвитку й досягнень району за період 2015-2018 років.Першочергово Віктор Козак розповів, що з прийняттям Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» в районі розпочався процес децентралізації. 25 жовтня 2015 року відбулись перші вибори у Голобській та Велицькій ОТГ.«Тоді ми створили 2 громади із 5 у Волинській області. Це і був яскравий приклад демократії – передача повноважень та фінансового ресурсу від виконавчої влади громадам», – зазначив посадовець.Далі він окреслив фінансування проектів за кошти Державного фонду регіонального розвитку, котрий запрацював у 2015 році. Відтак, у період 2015-2018 років реалізували 12 проектів, на які залучили кошти в сумі 60,1 млн. грн.За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку вдалось зреалізувати 32 проекти, на які залучили 17, 8 млн. грн.З початком реформи децентралізації влади на державному рівні були утвердженні шляхи фінансової підтримки державою новоутворених об’єднаних територіальних громад.Коротко про досягнення Ковельського району за 2015-2018 роки у інфографіці:- у рамках субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури ОТГ реалізували 85 проектів капітального ремонту, реконструкції місцевої інфраструктури, а саме: 6 адміністративних будівель, 29 доріг та вулиць, 16 мереж освітлення, 14 шкіл, 1 тепломережа, 2 садочки, 2 утеплення котелень, 4 дитячі майданчики, 3 заклади культури.- на дороги у період 2015-2018 років витратили 42, 9 млн. грн. Із них 28,8 млн. грн. залучили з Державного бюджету та 14, 1 млн. грн. – з місцевих;- відкрили 2 нових заклади загальної середньої освіти, 4 заклади дошкільної освіти, створили 5 опорних освітніх закладів та відкрили інклюзивно-ресурснпий центр; Також на зміцнення матеріально-технічної бази опорних закладів з державного та місцевого бюджетів спрямували коштів на суму 4 млн. 350 тис. грн. У рамках освітнього проекту «Нова українська школа» із Державного і місцевого бюджетів виділили 1 млн. 600 тис. грн. на оснащення перших класів.- завдяки програмі «Шкільний автобус» кількість шкільних автобусів для підвезення школярів зросла із 4 (2015 рік) до 11 (2018 рік).- завдяки програмі «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» реалізували 3 відповідних проекти;- відновили роботу трьох закладів культури, здійснили капітальний ремонт у шести;- збільшилося фінансування на допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим та особам з інвалідністю від 70,7 млн. грн. (2015 рік) до 85,9 млн. грн. (11 місяців 2018 року), зросли пільги та субсидії - 16 млн. грн. (2015 рік) до 57,5 млн. грн. (11 місяців 2018 року). Окрім того, придбали дві квартири сім’ям учасників АТО на суму 2 млн. 300 тис. грн. Учасникам АТО виділили 536 земельних ділянок різного призначення.- на підтримку агропросимлової галузі виділили 1 млн. 225 тис. грн. із місцевого бюджету, 6, 71 млн. грн. із Державного бюджету;- понад 70% доходів місцевих бюджетів – доходи від суб’єктів господарської діяльності. За 11 місяців 2018 року до місцевих бюджетів району надійшло 66, 2 млн. грн.«Загалом від усіх фондів та різних джерел фінансування у 2015-2018 роках для розвитку Ковельщини залучено коштів в сумі 187,3 млн. грн. Варто зазначити, що частка коштів місцевих бюджетів складає 5 % від загальної суми.Тож, безперечно, одним із пріоритетів і надалі залишатиметься активна робота за напрямком залучення коштів Державного бюджету задля розвитку й процвітання рідної Ковельщини», – підсумував Віктор Козак.

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