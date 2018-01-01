Сморід, кури і коти: у волинському селищі – гори сміття. ФОТО

У Рокинях скаржаться на переповнені смітники.Про це у спільноті "Княгининівська громаад" повідомила"Це пейзажі у Рокинях! Сміття невивозиться! Ми сортуємо, але є люди, які приносять сміття і викидають у будь-який контейнер, бо там є місце біля скла наприклад! А ще спостерігається проблема, що жителі приватних будинків несуть сміття до багатоповерхівок. Питаємо чому? Відповідь дуже проста, бо біля хати не забирають! А на питання про договір також мають "обгрунтовану" відповідь! Сморід, кури, коти, собаки і це все біля вікон людей, які живуть поряд із смітником! Підійти до контейнера неможливо..." - обурюється жінка.