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Акція «Шукайте друга» від «Інвестора» набирає обертів*

Акція «Шукайте друга» від «Інвестора» набирає обертів*
Клієнти Будівельної компанії «Інвестор» оцінили оригінальну акцію «Шукайте друга» і навіть почали знаходити несподівані способи взяти у ній участь.

Нагадаємо, близько двох тижнів тому Будівельна компанія «Інвестор» оголосила про старт акції «Шукайте друга». За її умовами кожен клієнт «Інвестора», який переконає свого друга придбати у цієї будівельної компанії квартиру, отримає разом із покупцем подарунок – 10 000 гривень: по сертифікату на 5 000 гривень кожному від магазину «Фокстрот», – пише Перший.

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Чоловік і дружина – теж друзі!

Акція зацікавила багатьох. Попри те, що минуло небагато часу від її старту, уже є перші щасливі покупці, які отримали сертифікати – розповіла маркетологиня Будівельної компанії «Інвестор» Ірина Новосад.

«У акції взяли участь чоловік та жінка. Вони купили житло в ЖК «Юпітер». А коли дізналися про акцію, спитали: а якщо ми чоловік і дружина – все одно підпадаємо під умови акції? Кажемо їм: так! Тоді вони купили ще й квартиру у «Суперновій». А відтак отримали два сертифікати по 5 000 гривень», – розповіла вона.

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Чому «Інвестор» започаткував таку акцію?

За словами маркетологині «Інвестора», таку акцію будівельна компанія вирішила запровадити для того, аби допомогти людям, які шукають квартири, отримати переконливу та корисну рекомендацію тих, кому вони довіряють.

«Часто ми навіть не задумуємося, що наші поради, наші рекомендації можуть комусь допомогти зробити важливий вибір. Інша справа – знаєш, що і другу допоможеш, і сам подарунок отримаєш» - пояснює Ірина Новосад.

«На цьому тижні були клієнти – двоє товаришів. Один з них ще місяць тому придбав житло у «Юпітері», і привів свого товариша, аби той також купив квартиру у «Інвестора». Скористалися можливістю стати сусідками й дві подруги з Ковеля, які купили квартири у ЖК «Парковий квартал», – наводить приклади маркетологиня.

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Які умови акції та хто може взяти у ній участь?

В акції беруть участь і ті, хто вже купив житло (а значить може порекомендувати його друзям), і ті, хто його шукає (а отже може прислухатися до рекомендацій).

Кожен, хто купив житло в будівельної компанії «Інвестор», повинен порадити своїм друзям зробити те саме. Якщо це станеться, обоє друзів отримають сертифікат на 10 тисяч гривень (по 5 тисяч кожному) на купівлю будь-яких товарів у магазині «Фокстрот».

Крім того, кожен, хто знайде серед своїх друзів клієнтів «Інвестора» і купить житло в компанії, разом з другом стане власником такого ж сертифіката.

Акція триває до 31 січня 2019 року. Купівля житла має відбутись саме протягом акційного періоду.

Куди звертатись?

У відділи продажу:

за телефоном:

096 030 20 10

або за адресою:

вул. Цегельна, 28, м. Луцьк

вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк

Сайт: www.investor.lutsk.ua

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

Партнер акції – магазин «Фокстрот»

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Теги: Інвестор
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