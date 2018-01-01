На волинській митниці службовий пес знайшов у косметичці дівчини наркотики

У пункті пропуску "Ягодин" у 20-річної українки знайшли наркотичну речовину – канабіс.Молода дівчина була пасажиркою рейсового автобуса сполученням Варшава-Київ. Невелику кількість трави вона приховала у жіночій косметичці, проте контрабанду допоміг виявити службовий пес, - інформує Волинська митниця ДФС.Речовину вилучена для проведення експертизи. Правоохоронним органам надіслано повідомлення про протиправні діяння, що містить ознаки злочину за статтею 305 Кримінального Кодексу України.До слова, незалежно від ваги чи інших кількісних характеристик особливо небезпечних наркотичних засобів, їх переміщення через державний кордон є кримінальним злочином, а санкція ст.. 305 ККУ сягає позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна.