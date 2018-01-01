У Луцьку горів гуртожиток
Сьогодні, 11:29
У Луцьку вночі виникла пожежа на першому поверсі цегляного 9-поверхового гуртожитку на вулиці Дружби Народів.
Інцидент трапився 9 грудня о 23:53, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Погасили загорання вогнеборці 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
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Інцидент трапився 9 грудня о 23:53, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Погасили загорання вогнеборці 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
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