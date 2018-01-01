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На Волині через несправну піч згоріла хата

На Волині через несправну піч згоріла хата
У селі Дідичі Ківерцівського району сталася пожежа.

8 грудня о 20:04 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Дідичі Ківерцівського району,
- повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

На місце події прибули співробітники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці спільно з працівниками місцевих пожежних команд селищ Олика та Цумань, які о 21:40 погасили вогонь.

Ймовірно, пожежа трапилася через несправність пічного опалення.

А 9 грудня о 15:17 виникла пожежа у дерев’яному житловому будинку в селі Адамівка Ратнівського району. Погасили вогонь працівники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Ратне та вогнеборці місцевої пожежної команди села Заброди.

Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

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Теги: пожежа, Волинь, рятувальники
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