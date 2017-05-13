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У Луцьку перекриють рух проспектом Соборності

У Луцьку перекриють рух проспектом Соборності
У Луцьку 16 грудня обмежать рух транспорту проспектом Соборності.

У неділю, 16 грудня, у Луцьку відбудуться бігові змагання «Благодійний забіг Святих Миколаїв».

Маршрут забігу пролягатиме по правій частині проспекту Соборності від ТРЦ «Порт Сіті» (вул. Сухомлинського, 1) до перехрестя з проспектом Молоді (торговий центр «Гостинець», пр-т Соборності, 11л).

У зв’язку з цим з 12.30 до 16.00 години буде тимчасово зупинено рух транспорту за маршрутом проведення забігу.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.




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Теги: забіг, Луцьк, обмеження руху
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