У Луцьку перекриють рух проспектом Соборності
Сьогодні, 11:56
У Луцьку 16 грудня обмежать рух транспорту проспектом Соборності.
У неділю, 16 грудня, у Луцьку відбудуться бігові змагання «Благодійний забіг Святих Миколаїв».
Маршрут забігу пролягатиме по правій частині проспекту Соборності від ТРЦ «Порт Сіті» (вул. Сухомлинського, 1) до перехрестя з проспектом Молоді (торговий центр «Гостинець», пр-т Соборності, 11л).
У зв’язку з цим з 12.30 до 16.00 години буде тимчасово зупинено рух транспорту за маршрутом проведення забігу.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.
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У неділю, 16 грудня, у Луцьку відбудуться бігові змагання «Благодійний забіг Святих Миколаїв».
Маршрут забігу пролягатиме по правій частині проспекту Соборності від ТРЦ «Порт Сіті» (вул. Сухомлинського, 1) до перехрестя з проспектом Молоді (торговий центр «Гостинець», пр-т Соборності, 11л).
У зв’язку з цим з 12.30 до 16.00 години буде тимчасово зупинено рух транспорту за маршрутом проведення забігу.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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