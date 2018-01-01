З початку року у волинські водойми випустили 6,4 тонни малька

Від початку 2018 року до волинських водойм випустили 22,6 тисяч особин малька.Вселення водних біоресурсів у водні об’єкти Волинської області здійснюється за рахунок державного бюджету, користувачів, громадських організацій, благодійних внесків тощо, – повідомили у Держрибагентстві.Таким чином, від початку 2018 року до водойм області випустили 22,6 тис. екз. молоді риб.Так, користувачі СТРГ (спеціальне товарне рибне господарство) 14 квітня зариблили Кричевичівське водосховище Ковельського району (75 екз./ 450 кг коропа) та 18 травня - оз. Павлівське Іваничівського району (1 250 екз./ 150 кг коропа, 1 000 екз./ 120 кг товстолоба і 357 екз./ 50 кг білого амура).Користувач, який має розроблене науково-біологічне обґрунтування 23 квітня у ставок Перевалівської сільської ради Турійського району вселив 667 екз./ 100 кг коропа та 333 екз./ 50 кг білого амура. А 10 травня у ставок Княгининівської сільської ради Луцького району випустили 653 екз./98 кг коропа, 147 екз/ 25 кг товстолоба, 100 екз./ 20 кг білого амура, 100 екз. / 17 кг щуки, 300 екз. / 15 кг окуня та 400 екз. / 20 кг карася.Користувачі КРГ (культурно-рибне господарство) ставок в с. Сирники Луцького району 23 жовтня зариблили 1 429 екз./ 500 кг коропа та 5 000 екз./ 500 кг карася сріблястого. У ставок, що в с. Липини Луцького району 16 листопада випущено 625 екз./ 100 кг коропа та 500 екз./ 100 кг білого амура.За рахунок бюджетних коштів з природоохоронного фонду з метою біологічної меліорації провели зариблення Ковельського водосховища, в межах м. Ковель. Так, другого травня до водойми вселили 1 745 екз./ 314,1 кг коропа та 729 екз./ 415,4 кг білого амура, а першого листопада - 900 екз./ 261,1 кг коропа та 185 екз./ 98 кг білого амура.За рахунок благодійних коштів рибалок-любителів та громадських організацій 25 квітня Ковельське водосховище у Ковелі поповнилось 926 екз./ 250 кг коропа та 333 екз./ 100 кг білого амура.29 жовтня в р. Стир, у межах Луцька вселили 786 екз./ 275 кг коропа, 150 екз/ 57 кг судака, 352 екз./ 88 кг лина та 115 екз. / 30 кг щуки.«Варто відмітити, що з року в рік підвищується рівень соціальної та економічної свідомості користувачів ВБР, які із розумінням поставилися до такого важливого процесу, як вселення водних біоресурсів.Зариблення відбувається з метою збільшення видового різноманіття біоресурсів водних об’єктів області. Таким чином, завдяки збільшенню рибопродуктивності водойм, ми зможемо наситити український ринок власною якісною продукцією.Крім того, товстолобик та білий амур є природними біомеліораторами. Вони покращують якість води та запобігають її цвітінню в весняно-літній період», – заявили в Управлінні Держрибагентства у Волинській області.У період з січня по листопад 2018 року на всій території України зариблення в Режимі спеціальних товарних рибних господарств (СТРГ) здійснювало 150 суб’єктів господарювання, якими було вселено 15,6 млн екз. молоді риб.Крім того, за участі представників територіальних органів рибоохорони користувачами, громадськими організаціями, в тому числі, за рахунок компенсаційних коштів та благодійних внесків у рибогосподарські водні об’єкти України було випущено 3,7 млн екз. малька риб.В цілому, з початку 2018 року рибогосподарські водні об’єкти України зариблено 32,3 млн екз. риб.