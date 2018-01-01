З початку року у волинські водойми випустили 6,4 тонни малька
Сьогодні, 19:13
Від початку 2018 року до волинських водойм випустили 22,6 тисяч особин малька.
Вселення водних біоресурсів у водні об’єкти Волинської області здійснюється за рахунок державного бюджету, користувачів, громадських організацій, благодійних внесків тощо, – повідомили у Держрибагентстві.
Таким чином, від початку 2018 року до водойм області випустили 22,6 тис. екз. молоді риб.
Так, користувачі СТРГ (спеціальне товарне рибне господарство) 14 квітня зариблили Кричевичівське водосховище Ковельського району (75 екз./ 450 кг коропа) та 18 травня - оз. Павлівське Іваничівського району (1 250 екз./ 150 кг коропа, 1 000 екз./ 120 кг товстолоба і 357 екз./ 50 кг білого амура).
Користувач, який має розроблене науково-біологічне обґрунтування 23 квітня у ставок Перевалівської сільської ради Турійського району вселив 667 екз./ 100 кг коропа та 333 екз./ 50 кг білого амура. А 10 травня у ставок Княгининівської сільської ради Луцького району випустили 653 екз./98 кг коропа, 147 екз/ 25 кг товстолоба, 100 екз./ 20 кг білого амура, 100 екз. / 17 кг щуки, 300 екз. / 15 кг окуня та 400 екз. / 20 кг карася.
Користувачі КРГ (культурно-рибне господарство) ставок в с. Сирники Луцького району 23 жовтня зариблили 1 429 екз./ 500 кг коропа та 5 000 екз./ 500 кг карася сріблястого. У ставок, що в с. Липини Луцького району 16 листопада випущено 625 екз./ 100 кг коропа та 500 екз./ 100 кг білого амура.
За рахунок бюджетних коштів з природоохоронного фонду з метою біологічної меліорації провели зариблення Ковельського водосховища, в межах м. Ковель. Так, другого травня до водойми вселили 1 745 екз./ 314,1 кг коропа та 729 екз./ 415,4 кг білого амура, а першого листопада - 900 екз./ 261,1 кг коропа та 185 екз./ 98 кг білого амура.
За рахунок благодійних коштів рибалок-любителів та громадських організацій 25 квітня Ковельське водосховище у Ковелі поповнилось 926 екз./ 250 кг коропа та 333 екз./ 100 кг білого амура.
29 жовтня в р. Стир, у межах Луцька вселили 786 екз./ 275 кг коропа, 150 екз/ 57 кг судака, 352 екз./ 88 кг лина та 115 екз. / 30 кг щуки.
«Варто відмітити, що з року в рік підвищується рівень соціальної та економічної свідомості користувачів ВБР, які із розумінням поставилися до такого важливого процесу, як вселення водних біоресурсів.
Зариблення відбувається з метою збільшення видового різноманіття біоресурсів водних об’єктів області. Таким чином, завдяки збільшенню рибопродуктивності водойм, ми зможемо наситити український ринок власною якісною продукцією.
Крім того, товстолобик та білий амур є природними біомеліораторами. Вони покращують якість води та запобігають її цвітінню в весняно-літній період», – заявили в Управлінні Держрибагентства у Волинській області.
Довідково:
У період з січня по листопад 2018 року на всій території України зариблення в Режимі спеціальних товарних рибних господарств (СТРГ) здійснювало 150 суб’єктів господарювання, якими було вселено 15,6 млн екз. молоді риб.
Крім того, за участі представників територіальних органів рибоохорони користувачами, громадськими організаціями, в тому числі, за рахунок компенсаційних коштів та благодійних внесків у рибогосподарські водні об’єкти України було випущено 3,7 млн екз. малька риб.
В цілому, з початку 2018 року рибогосподарські водні об’єкти України зариблено 32,3 млн екз. риб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вселення водних біоресурсів у водні об’єкти Волинської області здійснюється за рахунок державного бюджету, користувачів, громадських організацій, благодійних внесків тощо, – повідомили у Держрибагентстві.
Таким чином, від початку 2018 року до водойм області випустили 22,6 тис. екз. молоді риб.
Так, користувачі СТРГ (спеціальне товарне рибне господарство) 14 квітня зариблили Кричевичівське водосховище Ковельського району (75 екз./ 450 кг коропа) та 18 травня - оз. Павлівське Іваничівського району (1 250 екз./ 150 кг коропа, 1 000 екз./ 120 кг товстолоба і 357 екз./ 50 кг білого амура).
Користувач, який має розроблене науково-біологічне обґрунтування 23 квітня у ставок Перевалівської сільської ради Турійського району вселив 667 екз./ 100 кг коропа та 333 екз./ 50 кг білого амура. А 10 травня у ставок Княгининівської сільської ради Луцького району випустили 653 екз./98 кг коропа, 147 екз/ 25 кг товстолоба, 100 екз./ 20 кг білого амура, 100 екз. / 17 кг щуки, 300 екз. / 15 кг окуня та 400 екз. / 20 кг карася.
Користувачі КРГ (культурно-рибне господарство) ставок в с. Сирники Луцького району 23 жовтня зариблили 1 429 екз./ 500 кг коропа та 5 000 екз./ 500 кг карася сріблястого. У ставок, що в с. Липини Луцького району 16 листопада випущено 625 екз./ 100 кг коропа та 500 екз./ 100 кг білого амура.
За рахунок бюджетних коштів з природоохоронного фонду з метою біологічної меліорації провели зариблення Ковельського водосховища, в межах м. Ковель. Так, другого травня до водойми вселили 1 745 екз./ 314,1 кг коропа та 729 екз./ 415,4 кг білого амура, а першого листопада - 900 екз./ 261,1 кг коропа та 185 екз./ 98 кг білого амура.
За рахунок благодійних коштів рибалок-любителів та громадських організацій 25 квітня Ковельське водосховище у Ковелі поповнилось 926 екз./ 250 кг коропа та 333 екз./ 100 кг білого амура.
29 жовтня в р. Стир, у межах Луцька вселили 786 екз./ 275 кг коропа, 150 екз/ 57 кг судака, 352 екз./ 88 кг лина та 115 екз. / 30 кг щуки.
«Варто відмітити, що з року в рік підвищується рівень соціальної та економічної свідомості користувачів ВБР, які із розумінням поставилися до такого важливого процесу, як вселення водних біоресурсів.
Зариблення відбувається з метою збільшення видового різноманіття біоресурсів водних об’єктів області. Таким чином, завдяки збільшенню рибопродуктивності водойм, ми зможемо наситити український ринок власною якісною продукцією.
Крім того, товстолобик та білий амур є природними біомеліораторами. Вони покращують якість води та запобігають її цвітінню в весняно-літній період», – заявили в Управлінні Держрибагентства у Волинській області.
Довідково:
У період з січня по листопад 2018 року на всій території України зариблення в Режимі спеціальних товарних рибних господарств (СТРГ) здійснювало 150 суб’єктів господарювання, якими було вселено 15,6 млн екз. молоді риб.
Крім того, за участі представників територіальних органів рибоохорони користувачами, громадськими організаціями, в тому числі, за рахунок компенсаційних коштів та благодійних внесків у рибогосподарські водні об’єкти України було випущено 3,7 млн екз. малька риб.
В цілому, з початку 2018 року рибогосподарські водні об’єкти України зариблено 32,3 млн екз. риб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Озброєний лучанин пограбував фінансовий заклад
Сьогодні, 19:15
З початку року у волинські водойми випустили 6,4 тонни малька
Сьогодні, 19:13
Вночі невідомі «обчистили» хлів волинянина
Сьогодні, 19:05
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 грудня
Сьогодні, 19:00
Медіа