В автівці волинянина копи знайшли нелегальну деревину
Сьогодні, 17:17
У Ковелі поліцейські затримали водія з деревиною без документів.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Співробітники роти патрульної поліції Ковельського відділу поліції під час несення служби у місті зупинили автомобіль під керуванням 34-річного жителя району, котрий перевозив лісодеревину без відповідних на те документів.
Минулого четверга співробітники роти патрульної поліції під час патрулювання у Ковелі зупинили автомобіль «Volkswagen LT» під керуванням 34-річного жителя району.
Під час огляду у транспортному засобі поліцейські виявили лісодеревину (граб) без відповідних документів.
Автомобіль помістили на арештмайданчик Ковельського відділу поліції.
Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання, зокрема, позбавлення волі до трьох років з конфіскацією незаконно добутого.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Співробітники роти патрульної поліції Ковельського відділу поліції під час несення служби у місті зупинили автомобіль під керуванням 34-річного жителя району, котрий перевозив лісодеревину без відповідних на те документів.
Минулого четверга співробітники роти патрульної поліції під час патрулювання у Ковелі зупинили автомобіль «Volkswagen LT» під керуванням 34-річного жителя району.
Під час огляду у транспортному засобі поліцейські виявили лісодеревину (граб) без відповідних документів.
Автомобіль помістили на арештмайданчик Ковельського відділу поліції.
Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання, зокрема, позбавлення волі до трьох років з конфіскацією незаконно добутого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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