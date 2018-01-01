В автівці волинянина копи знайшли нелегальну деревину

У Ковелі поліцейські затримали водія з деревиною без документів.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.Співробітники роти патрульної поліції Ковельського відділу поліції під час несення служби у місті зупинили автомобіль під керуванням 34-річного жителя району, котрий перевозив лісодеревину без відповідних на те документів.Минулого четверга співробітники роти патрульної поліції під час патрулювання у Ковелі зупинили автомобіль «Volkswagen LT» під керуванням 34-річного жителя району.Під час огляду у транспортному засобі поліцейські виявили лісодеревину (граб) без відповідних документів.Автомобіль помістили на арештмайданчик Ковельського відділу поліції.Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання, зокрема, позбавлення волі до трьох років з конфіскацією незаконно добутого.