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На Волині після пожежі в хаті знайшли труп бабусі

На Волині після пожежі в хаті знайшли труп бабусі
У селі Навіз Рожищенського району сталася смертельна пожежа.

Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

8 грудня о 05:40 трапилася пожежа у дерев’яному житловому будинку у селі Навіз Рожищенського району. Пожежу ліквідували о 06:40 співробітники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище та працівники місцевої пожежної команди.

Під час гасіння виявлили тіло 88-річної жінки, власниці будинку. За попередніми даними пожежа трапилася через необережність потерпілої при поводженні з вогнем.

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Теги: пожежа, Волинь, рятувальники
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