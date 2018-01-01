На Волині після пожежі в хаті знайшли труп бабусі
Сьогодні, 12:20
У селі Навіз Рожищенського району сталася смертельна пожежа.
Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
8 грудня о 05:40 трапилася пожежа у дерев’яному житловому будинку у селі Навіз Рожищенського району. Пожежу ліквідували о 06:40 співробітники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище та працівники місцевої пожежної команди.
Під час гасіння виявлили тіло 88-річної жінки, власниці будинку. За попередніми даними пожежа трапилася через необережність потерпілої при поводженні з вогнем.
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Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
8 грудня о 05:40 трапилася пожежа у дерев’яному житловому будинку у селі Навіз Рожищенського району. Пожежу ліквідували о 06:40 співробітники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище та працівники місцевої пожежної команди.
Під час гасіння виявлили тіло 88-річної жінки, власниці будинку. За попередніми даними пожежа трапилася через необережність потерпілої при поводженні з вогнем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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