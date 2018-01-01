На Волині на швидкості перевернулося авто: водійка опинилася у лікарні. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода сталася по восьмій годині ранку 9 грудня. За кермом транспортного засобу перебувала 45-річна жителька Рівного, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Ймовірно, вона не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожню обстановку та допустила з’їзд автомобіля «Mitsubishi Pajero» з дороги в кювет.



Водія госпіталізували в нейрохірургію центральної міської клінічної лікарні Луцька.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Кременець Рожищенського району автомобіль «Mitsubishi Pajero» з’їхав з дороги в кювет і перевернувся.Дорожньо-транспортна пригода сталася по восьмій годині ранку 9 грудня. За кермом транспортного засобу перебувала 45-річна жителька Рівного, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Ймовірно, вона не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожню обстановку та допустила з’їзд автомобіля «Mitsubishi Pajero» з дороги в кювет.Водія госпіталізували в нейрохірургію центральної міської клінічної лікарні Луцька.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

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