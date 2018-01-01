Трагедія на Волині: бабусю-порушницю збив бус





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



9 грудня майже о 18 годині в селищі Луків Турійського району автомобіль «Volkswagen T4» наїхав на 60-річну місцеву жительку, котра рухалася по проїжджій частині дороги в зустрічному напрямку.



Потерпілу госпіталізували в травматологію Ковельської центральної рай лікарні. За кермом транспортного засобу перебував 23-річний житель села Луків.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Проводиться досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Луків Турійського району в аварії постраждала 60-річна місцева жителька.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.9 грудня майже о 18 годині в селищі Луків Турійського району автомобіль «Volkswagen T4» наїхав на 60-річну місцеву жительку, котра рухалася по проїжджій частині дороги в зустрічному напрямку.Потерпілу госпіталізували в травматологію Ковельської центральної рай лікарні. За кермом транспортного засобу перебував 23-річний житель села Луків.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Проводиться досудове розслідування.

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