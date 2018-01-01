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Трагедія на Волині: бабусю-порушницю збив бус

Трагедія на Волині: бабусю-порушницю збив бус
У селищі Луків Турійського району в аварії постраждала 60-річна місцева жителька.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

9 грудня майже о 18 годині в селищі Луків Турійського району автомобіль «Volkswagen T4» наїхав на 60-річну місцеву жительку, котра рухалася по проїжджій частині дороги в зустрічному напрямку.

Потерпілу госпіталізували в травматологію Ковельської центральної рай лікарні. За кермом транспортного засобу перебував 23-річний житель села Луків.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування.

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Теги: ДТП, аварія
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