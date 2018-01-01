вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі горіла вантажівка з торфобрикетом

У Ковелі горіла вантажівка з торфобрикетом
У Ковелі у вантажівці, яка перевозила торфобрикет, виникла пожежа.

Про це повідомив у понеділок, 10 грудня, на щотижневій апаратній нараді у Ковельській міській раді начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, - пише Район.Ковель.

За його словами, інцидент трапився 3 грудня о 18:30 у Ковелі на вулиці Варшавська, 11. На місце пожежі рятувальники загасили вогонь. Ніхто не постраждав. Внаслідок загоряння пошкоджено триста кілограмів торфобрикету.

«Воно не згоріло. Воно підгоріло. Я так думаю, що воно коли їде, то воно треться. Десь нагрівається. Ну, я так думаю», – висловив Юрій Михайлович, як спеціаліст, журналістам після наради свою версію виникнення вогню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Волинь, торфобрикет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі горіла вантажівка з торфобрикетом
Сьогодні, 12:48
Трагедія на Волині: бабусю-порушницю збив бус
Сьогодні, 12:45
На Волині на швидкості перевернулося авто: водійка опинилася у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 12:38
У Києві влаштували стрілянину по студентах
Сьогодні, 12:28
На Волині після пожежі в хаті знайшли труп бабусі
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
На Волині після пожежі в хаті знайшли труп бабусі На Волині після пожежі в хаті знайшли труп бабусі
Сьогодні, 12:20
На території колишньої військової частини на Волині – масштабна пожежа, - ЗМІ На території колишньої військової частини на Волині – масштабна пожежа, - ЗМІ
07 грудень, 21:34
У Нововолинську горіла фотостудія У Нововолинську горіла фотостудія
06 грудень, 12:33
Старенький волинянин потрапив до лікарні через пустощі з вогнем Старенький волинянин потрапив до лікарні через пустощі з вогнем
03 грудень, 15:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі горіла вантажівка з торфобрикетом
Сьогодні, 12:48
 0
Трагедія на Волині: бабусю-порушницю збив бус
Сьогодні, 12:45
 0
На Волині на швидкості перевернулося авто: водійка опинилася у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 12:38
 0
У Києві влаштували стрілянину по студентах
Сьогодні, 12:28
 0
На Волині після пожежі в хаті знайшли труп бабусі
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8