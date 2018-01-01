У Ковелі горіла вантажівка з торфобрикетом





Про це повідомив у понеділок, 10 грудня, на щотижневій апаратній нараді у Ковельській міській раді начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, - пише



За його словами, інцидент трапився 3 грудня о 18:30 у Ковелі на вулиці Варшавська, 11. На місце пожежі рятувальники загасили вогонь. Ніхто не постраждав. Внаслідок загоряння пошкоджено триста кілограмів торфобрикету.



«Воно не згоріло. Воно підгоріло. Я так думаю, що воно коли їде, то воно треться. Десь нагрівається. Ну, я так думаю», – висловив Юрій Михайлович, як спеціаліст, журналістам після наради свою версію виникнення вогню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі у вантажівці, яка перевозила торфобрикет, виникла пожежа.Про це повідомив у понеділок, 10 грудня, на щотижневій апаратній нараді у Ковельській міській раді начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, - пише Район.Ковель За його словами, інцидент трапився 3 грудня о 18:30 у Ковелі на вулиці Варшавська, 11. На місце пожежі рятувальники загасили вогонь. Ніхто не постраждав. Внаслідок загоряння пошкоджено триста кілограмів торфобрикету.«Воно не згоріло. Воно підгоріло. Я так думаю, що воно коли їде, то воно треться. Десь нагрівається. Ну, я так думаю», – висловив Юрій Михайлович, як спеціаліст, журналістам після наради свою версію виникнення вогню.

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